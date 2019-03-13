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«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах

13 марта 2019 13:18
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» посетила музей всемирно известного художника Хаима Сутина на его малой родине.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-1

Родился Хайм Сутин в небольшом поселке Смиловичи в бедной еврейской семье.

Светлана Хасеневич, руководитель музея ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:
Вокруг личности Хаима Сутина сегодня очень много всяческих мифов и легенд. Мы не можем однозначно утверждать, что он бежал из дома. По официальной версии, его отец отвёз учиться в Минск на художника. Он поступил в рисовальную школу Якова Кругера – одну из двух частных рисовальных школ Минска на тот период. Но проучился в ней недолго – буквально несколько месяцев. Продолжил свою учёбу уже в Вильне. Именно там он сошёлся со своими друзьями, которые впоследствии стали тоже известными художниками парижской школы – Михаилом Кикойном и Пинхусом Кременем. И именно вслед за ними он и уехал в Париж.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-4

Единственный в мире музей Сутина появился в Смиловичском центре творчества 11 лет назад. Сегодня с уверенностью можно сказать, что он стал культурным центром не только Червенского района, но и всей Беларуси. Музей состоит из двух залов. Первый рассказывает о пути художника к успеху, о его жизни в Смиловичах и учёбе. Второй заставляет посетителей погрузиться в атмосферу Франции, где Сутин прожил 30 лет.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-7

Светлана Хасеневич:
Инициатором создания музея Хаима Сутина здесь, на родине, в Смиловичах была Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, которую на тот момент возглавлял Владимир Счастный. Этот зал стилизован под парижское кафе «Ротонда». Эта идея пришла в голову именно Владимиру Григорьевичу. Когда к нам приходят посетители и невольно погружаются в атмосферу Парижа того времени, у них это вызывает незабываемые эмоции.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-10

Картины Хаима Сутина действительно вызовут восторг не у каждого. В основном, он рисовал тяжёлые и тёмные пейзажи, портреты с искажёнными лицами и бычьи туши. Но такие, на первый взгляд, ужасающие работы объяснимы.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-13

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-15

Светлана Хасеневич:
Он стремился в своих портретах уйти от этой внешней красивой оболочки. Увидеть внутренний мир человека. Подчеркнуть ту изюминку в своих работах, которая свойственна внешности только этого человека. У него была феноменальная способность видеть человека через много-много лет. И на примере работы, где он рисовал Полетт Журден. Когда был написан портрет, Полетт Журден было всего 16 лет. И Хаим Сутин долго не разрешал смотреть ей, как он рисует.

И она чисто случайно, когда его не было, решила увидеть, какой же он её изобразил. И пришла просто в ужас!

Это, по её воспоминаниям: «Не может быть, что я такая молодая и юная, а здесь изображена какая-то старушка». И только по прошествии многих лет, когда она действительно стала старушкой, она рассказывает о том, что она именно сейчас узнаёт себя в этом портрете. Кумиром для художника был Рембрандт. Вот так случилось и с бычьими тушами, которых он изображал на своих картинах. Это не был признак сумасшествия, как многие считают. Это была определённая дань уважения своему кумиру – Рембрандту. Именно перед этой работой Сутин мог стоять часами. Несмотря на то, что они многих сейчас шокируют, но именно работы с изображением туш сейчас продаются за немыслимые деньги. Самая дорогая продажа работы Хаима Сутина – работа с изображением туши в 2015 году была на аукционе продана за 25 миллионов 165 тысяч долларов.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-18

Помнят и изучают картины своего известного земляка совсем юные таланты, которые занимаются в центре творчества. В художественный кружок «Вулей» ребята приезжают со всей Минской области.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-21

Елена Корнеенко, педагог ГУДО «Центр творчества детей и молодежи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:
Мы очень гордимся: у нас в Смиловичах родился Хаим Сутин. И благодаря, наверное, этому великому человеку и открылась наша студия. В прошлом году наш центр получил название Хаима Сутина. Три года назад была создана экспериментальная студия – арт-центр «Вулей». Почему такое название: Сутин в своё время жил в общежитии, а по численности населения он напоминал улей. Так его и называли. Поэтому наша студия с удовольствием взяла это название. Детям предоставляется возможность рисовать на свободную тему. Либо тема конкретно задаётся, но чтобы они осуществляли в каждом своём рисунке нестандартный подход.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-24

На базе студии ежегодно проводятся международные пленэры, творческие встречи, обучающие семинары. О картинах ребят знают даже во Франции. В прошлом году дети участвовали в награждении в Люксембургском дворце. Но главное – они детально изучают творчество Хаима Сутина. Недавно побывали на выставке оригинальных картин земляка в Москве.

«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах-27

Алла Лавринович, директор ГУДО «Центр творчества детей и молодежи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:
Хаим Сутин на развитие нашего учреждения оказал очень большое значение. Именно в музее Хаима Сутина начинаются 1 сентября занятия с нашими ребятами всех направлений. Именно музей является звеном, вокруг которого концентрируются все художественные работы, которые выполняют ребята. И сейчас особенно актуально, в Год малой родины. Мы стараемся прославлять и продвигать имя Хаима Сутина. Мы гордимся, что такой великий художник родился на нашей смиловичской земле.

Смиловичский центр творчества тесно сотрудничает с литовской художественной школой. Свою выставку представили и в Латвии. В планах – расширить связи с Францией и открыть кружок по изучению французского языка.

В Смиловичах отметили 125-летие со дня рождения Хаима Сутина

# Достопримечательности Минской области # Культура # Светлана Хасеневич

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