«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах

Съёмочная группа программы «Центральный регион» посетила музей всемирно известного художника Хаима Сутина на его малой родине.
Съёмочная группа программы «Центральный регион» посетила музей всемирно известного художника Хаима Сутина на его малой родине.
Родился Хайм Сутин в небольшом поселке Смиловичи в бедной еврейской семье.
Светлана Хасеневич, руководитель музея ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:
Вокруг личности Хаима Сутина сегодня очень много всяческих мифов и легенд. Мы не можем однозначно утверждать, что он бежал из дома. По официальной версии, его отец отвёз учиться в Минск на художника. Он поступил в рисовальную школу Якова Кругера – одну из двух частных рисовальных школ Минска на тот период. Но проучился в ней недолго – буквально несколько месяцев. Продолжил свою учёбу уже в Вильне. Именно там он сошёлся со своими друзьями, которые впоследствии стали тоже известными художниками парижской школы – Михаилом Кикойном и Пинхусом Кременем. И именно вслед за ними он и уехал в Париж.
Единственный в мире музей Сутина появился в Смиловичском центре творчества 11 лет назад. Сегодня с уверенностью можно сказать, что он стал культурным центром не только Червенского района, но и всей Беларуси. Музей состоит из двух залов. Первый рассказывает о пути художника к успеху, о его жизни в Смиловичах и учёбе. Второй заставляет посетителей погрузиться в атмосферу Франции, где Сутин прожил 30 лет.
Светлана Хасеневич:
Инициатором создания музея Хаима Сутина здесь, на родине, в Смиловичах была Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, которую на тот момент возглавлял Владимир Счастный. Этот зал стилизован под парижское кафе «Ротонда». Эта идея пришла в голову именно Владимиру Григорьевичу. Когда к нам приходят посетители и невольно погружаются в атмосферу Парижа того времени, у них это вызывает незабываемые эмоции.
Картины Хаима Сутина действительно вызовут восторг не у каждого. В основном, он рисовал тяжёлые и тёмные пейзажи, портреты с искажёнными лицами и бычьи туши. Но такие, на первый взгляд, ужасающие работы объяснимы.
Светлана Хасеневич:
Он стремился в своих портретах уйти от этой внешней красивой оболочки. Увидеть внутренний мир человека. Подчеркнуть ту изюминку в своих работах, которая свойственна внешности только этого человека. У него была феноменальная способность видеть человека через много-много лет. И на примере работы, где он рисовал Полетт Журден. Когда был написан портрет, Полетт Журден было всего 16 лет. И Хаим Сутин долго не разрешал смотреть ей, как он рисует.
И она чисто случайно, когда его не было, решила увидеть, какой же он её изобразил. И пришла просто в ужас!
Это, по её воспоминаниям: «Не может быть, что я такая молодая и юная, а здесь изображена какая-то старушка». И только по прошествии многих лет, когда она действительно стала старушкой, она рассказывает о том, что она именно сейчас узнаёт себя в этом портрете. Кумиром для художника был Рембрандт. Вот так случилось и с бычьими тушами, которых он изображал на своих картинах. Это не был признак сумасшествия, как многие считают. Это была определённая дань уважения своему кумиру – Рембрандту. Именно перед этой работой Сутин мог стоять часами. Несмотря на то, что они многих сейчас шокируют, но именно работы с изображением туш сейчас продаются за немыслимые деньги. Самая дорогая продажа работы Хаима Сутина – работа с изображением туши в 2015 году была на аукционе продана за 25 миллионов 165 тысяч долларов.
Помнят и изучают картины своего известного земляка совсем юные таланты, которые занимаются в центре творчества. В художественный кружок «Вулей» ребята приезжают со всей Минской области.
Елена Корнеенко, педагог ГУДО «Центр творчества детей и молодежи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:
Мы очень гордимся: у нас в Смиловичах родился Хаим Сутин. И благодаря, наверное, этому великому человеку и открылась наша студия. В прошлом году наш центр получил название Хаима Сутина. Три года назад была создана экспериментальная студия – арт-центр «Вулей». Почему такое название: Сутин в своё время жил в общежитии, а по численности населения он напоминал улей. Так его и называли. Поэтому наша студия с удовольствием взяла это название. Детям предоставляется возможность рисовать на свободную тему. Либо тема конкретно задаётся, но чтобы они осуществляли в каждом своём рисунке нестандартный подход.
На базе студии ежегодно проводятся международные пленэры, творческие встречи, обучающие семинары. О картинах ребят знают даже во Франции. В прошлом году дети участвовали в награждении в Люксембургском дворце. Но главное – они детально изучают творчество Хаима Сутина. Недавно побывали на выставке оригинальных картин земляка в Москве.
Алла Лавринович, директор ГУДО «Центр творчества детей и молодежи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:
Хаим Сутин на развитие нашего учреждения оказал очень большое значение. Именно в музее Хаима Сутина начинаются 1 сентября занятия с нашими ребятами всех направлений. Именно музей является звеном, вокруг которого концентрируются все художественные работы, которые выполняют ребята. И сейчас особенно актуально, в Год малой родины. Мы стараемся прославлять и продвигать имя Хаима Сутина. Мы гордимся, что такой великий художник родился на нашей смиловичской земле.
Смиловичский центр творчества тесно сотрудничает с литовской художественной школой. Свою выставку представили и в Латвии. В планах – расширить связи с Францией и открыть кружок по изучению французского языка.
В Смиловичах отметили 125-летие со дня рождения Хаима Сутина