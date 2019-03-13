«Работы с изображением бычьих туш продаются за немыслимые деньги». Побывали в музее Хаима Сутина на его родине в Смиловичах

Съёмочная группа программы «Центральный регион» посетила музей всемирно известного художника Хаима Сутина на его малой родине.

Родился Хайм Сутин в небольшом поселке Смиловичи в бедной еврейской семье. Светлана Хасеневич, руководитель музея ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:

Вокруг личности Хаима Сутина сегодня очень много всяческих мифов и легенд. Мы не можем однозначно утверждать, что он бежал из дома. По официальной версии, его отец отвёз учиться в Минск на художника. Он поступил в рисовальную школу Якова Кругера – одну из двух частных рисовальных школ Минска на тот период. Но проучился в ней недолго – буквально несколько месяцев. Продолжил свою учёбу уже в Вильне. Именно там он сошёлся со своими друзьями, которые впоследствии стали тоже известными художниками парижской школы – Михаилом Кикойном и Пинхусом Кременем. И именно вслед за ними он и уехал в Париж.

Единственный в мире музей Сутина появился в Смиловичском центре творчества 11 лет назад. Сегодня с уверенностью можно сказать, что он стал культурным центром не только Червенского района, но и всей Беларуси. Музей состоит из двух залов. Первый рассказывает о пути художника к успеху, о его жизни в Смиловичах и учёбе. Второй заставляет посетителей погрузиться в атмосферу Франции, где Сутин прожил 30 лет.

Светлана Хасеневич:

Инициатором создания музея Хаима Сутина здесь, на родине, в Смиловичах была Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, которую на тот момент возглавлял Владимир Счастный. Этот зал стилизован под парижское кафе «Ротонда». Эта идея пришла в голову именно Владимиру Григорьевичу. Когда к нам приходят посетители и невольно погружаются в атмосферу Парижа того времени, у них это вызывает незабываемые эмоции.

Картины Хаима Сутина действительно вызовут восторг не у каждого. В основном, он рисовал тяжёлые и тёмные пейзажи, портреты с искажёнными лицами и бычьи туши. Но такие, на первый взгляд, ужасающие работы объяснимы.

Светлана Хасеневич:

Он стремился в своих портретах уйти от этой внешней красивой оболочки. Увидеть внутренний мир человека. Подчеркнуть ту изюминку в своих работах, которая свойственна внешности только этого человека. У него была феноменальная способность видеть человека через много-много лет. И на примере работы, где он рисовал Полетт Журден. Когда был написан портрет, Полетт Журден было всего 16 лет. И Хаим Сутин долго не разрешал смотреть ей, как он рисует. И она чисто случайно, когда его не было, решила увидеть, какой же он её изобразил. И пришла просто в ужас! Это, по её воспоминаниям: «Не может быть, что я такая молодая и юная, а здесь изображена какая-то старушка». И только по прошествии многих лет, когда она действительно стала старушкой, она рассказывает о том, что она именно сейчас узнаёт себя в этом портрете. Кумиром для художника был Рембрандт. Вот так случилось и с бычьими тушами, которых он изображал на своих картинах. Это не был признак сумасшествия, как многие считают. Это была определённая дань уважения своему кумиру – Рембрандту. Именно перед этой работой Сутин мог стоять часами. Несмотря на то, что они многих сейчас шокируют, но именно работы с изображением туш сейчас продаются за немыслимые деньги. Самая дорогая продажа работы Хаима Сутина – работа с изображением туши в 2015 году была на аукционе продана за 25 миллионов 165 тысяч долларов.

Помнят и изучают картины своего известного земляка совсем юные таланты, которые занимаются в центре творчества. В художественный кружок «Вулей» ребята приезжают со всей Минской области.

Елена Корнеенко, педагог ГУДО «Центр творчества детей и молодежи им. Хаима Сутина г.п. Смиловичи»:

Мы очень гордимся: у нас в Смиловичах родился Хаим Сутин. И благодаря, наверное, этому великому человеку и открылась наша студия. В прошлом году наш центр получил название Хаима Сутина. Три года назад была создана экспериментальная студия – арт-центр «Вулей». Почему такое название: Сутин в своё время жил в общежитии, а по численности населения он напоминал улей. Так его и называли. Поэтому наша студия с удовольствием взяла это название. Детям предоставляется возможность рисовать на свободную тему. Либо тема конкретно задаётся, но чтобы они осуществляли в каждом своём рисунке нестандартный подход.

На базе студии ежегодно проводятся международные пленэры, творческие встречи, обучающие семинары. О картинах ребят знают даже во Франции. В прошлом году дети участвовали в награждении в Люксембургском дворце. Но главное – они детально изучают творчество Хаима Сутина. Недавно побывали на выставке оригинальных картин земляка в Москве.