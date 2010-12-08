Театральный этикет – обязательный атрибут при посещении спектаклей

Телеведущая канала «СТВ» Ольга Бельмач вместе с главным режиссером «Национального академического драматического театра им. М. Горького» Сергеем Ковальчиком расскажут, как нужно вести себя в театре.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Билеты всегда находятся у мужчины. Если это большая компания, то у какого-то одного человека. Он один на всю компанию предъявляет билеты. Они же до конца остаются у него.

Если не сам театр, то его посещение всегда начинается с вешалки. Значит, первым делом, зрители отправляются в гардероб. Поднимаясь по лестнице, согласно этикету, мужчина должен на полшага опережать свою спутницу.

Как известно, мужчина помогает женщине снять верхнюю одежду. Чтобы не толпиться в гардеробе и создавать спешку, лучше приходить в театр за минут 15-20 до начала спектакля. Этого времени вполне хватит, чтобы подготовиться к встрече с прекрасным и поправить прическу.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Зеркала, которые расположены в гардеробе, предназначены только для того, чтобы посмотреть на себя. А поправлять себя необходимо в дамской комнате.

До начала спектакля можно прогуляться по фойе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В зрительный зал этикет рекомендует входит не раньше, чем прозвучит первый звонок. Мужчина следует чуть впереди своей дамы, находит обозначенные в билетах места и помогает спутнице сесть.

Ольга Бельмач, телеведущая:

В Европе проходят лицом к зрителям, спиной – к сцене. Будьте внимательны: в Америке все делается наоборот.

Даме полагается сидеть справа от кавалера. При этом каждый зритель имеет право только на один подлокотник.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Если в театр пришли две пары, то в этом случае мужчины садятся по краям, а обе женщины садятся в серединке. А если очень большая компания, то, как правило, мужчина и женщина чередуются по очереди.

Исключение составляют только те случаи, когда женщине достается самое крайнее место. Это считается непривилегированным положением. Поэтому это сиденье всегда занимает мужчина.

Вы удобно устроились в креслах. Теперь, главное, не причинять неудобств окружающим.

Сергей Ковальчик, главный режиссер «Национального академического драматического театра им. М. Горького»:

Ничто так не раздражает актера и зрителей, сидящих рядом, как внезапный звонок мобильного телефона.

Как ни странно, но бурные аплодисменты, раздающиеся не к месту и не ко времени, тоже моветон.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Ни в коем случае аплодисментами не пытайтесь вызвать начало действа. Если спектакль задерживается, то на это, наверняка, есть какие-то объективные причины. Дождитесь того момента, когда откроются кулисы или появится актер. Только в этом случае вы можете начать аплодировать.

Еще одни важные атрибуты театрального действа – это программка и бинокль. Программку принято покупать всегда. Но используйте ее по назначению.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Как бы ни было жарко в театре, ни в коем случае программкой не обмахиваются. Ее можно только читать и узнавать что-то новое.

Что же касается бинокля, то его можно использовать только для того, чтобы рассмотреть сцену. Ни в коем случае не для того, чтобы рассмотреть зрителей, находящихся в зале.

И, конечно, редким театралам удается остановить себя по дороге в буфет во время антракта.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Очень многие во время антракта направляются в буфет. Действительно, туда можно заглянуть, но стоит помнить, что это не главная достопримечательность театра. И если вы туда все-таки зашли, то только для того, чтобы слегка перекусить, а не плотно поесть.

После завершения спектакля обязательно поаплодируйте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Воздайте должное если не гениальности, то хотя бы старанию его создателей.

Первым с места встает мужчина, но покидать зал полагается лишь после того, как со сцены уйдут актеры или закроется занавес.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Если входит первым в зал мужчина, то выходит – женщина. За исключением тех случаев, когда очень много людей. Таким образом мужчина собой расчищает дорогу.

Свои впечатления не принято обсуждать в самом театре, потому что может оказаться так, что с вами будут находиться люди, которые не разделят вашу точку зрения. Зато после театра можно поехать в ресторан, где вместе со своим спутником вы обсудите все те впечатления, которые родились от спектакля.