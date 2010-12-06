Выставка «Моя жизнь» художника Леонида Дударенко в Минске

На экспозиции представлены произведения из личной коллекции художника, а также полотна из музейных фондов.
В основе творчества Леонида Дударенко лежит тема духовности. Это позволяет художнику сохранять свою творческую индивидуальность и не подстраиваться под модные течения.
Леонид Дударенко, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Меня интересует тема жизни. Я прожил и военные, и послевоенные годы. Страна стала свободной и независимой, а это всегда волнует художника.
Леонид Дударенко уже давно утвердил себя как мастер пейзажа, портрета, натюрморта. Творчество белорусского живописца известно далеко за пределами республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».