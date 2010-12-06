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Выставка «Моя жизнь» художника Леонида Дударенко в Минске

06 декабря 2010 18:26
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В Минске прошла выставка «Моя жизнь» художника Леонида Дударенко. А чья же, как не его? Заслуженному деятелю искусств Беларуси исполнилось 80 лет.

На экспозиции представлены произведения из личной коллекции художника, а также полотна из музейных фондов.

Фото. Картина Дударенко

Фото. Картина Дударенко

Фото. Картина Дударенко

Фото. Картина Дударенко

В основе творчества Леонида Дударенко лежит тема духовности. Это позволяет художнику сохранять свою творческую индивидуальность и не подстраиваться под модные течения.

Леонид Дударенко, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Меня интересует тема жизни. Я прожил и военные, и послевоенные годы. Страна стала свободной и независимой, а это всегда волнует художника.

Фото. Леонид Дударенко, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь

Леонид Дударенко уже давно утвердил себя как мастер пейзажа, портрета, натюрморта. Творчество белорусского живописца известно далеко за пределами республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Картина Дударенко

Фото. Картина Дударенко

Фото. Картина Дударенко

 

Фото. Картина Дударенко

Фото. Картина Дударенко

Фото. Картина Дударенко

# Культура # Художники Минска

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