Выставка «Моя жизнь» художника Леонида Дударенко в Минске

В Минске прошла выставка «Моя жизнь» художника Леонида Дударенко. А чья же, как не его? Заслуженному деятелю искусств Беларуси исполнилось 80 лет.

На экспозиции представлены произведения из личной коллекции художника, а также полотна из музейных фондов.

В основе творчества Леонида Дударенко лежит тема духовности. Это позволяет художнику сохранять свою творческую индивидуальность и не подстраиваться под модные течения.

Леонид Дударенко, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Меня интересует тема жизни. Я прожил и военные, и послевоенные годы. Страна стала свободной и независимой, а это всегда волнует художника.

Леонид Дударенко уже давно утвердил себя как мастер пейзажа, портрета, натюрморта. Творчество белорусского живописца известно далеко за пределами республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».