Мюзикл «Однажды в Чикаго» в Минске

Римейки делать сейчас просто необходимо, ведь по-настоящему нетленных произведений не так уж и много. Взяв за основу сюжетную линию гениального фильма «В джазе только девушки», в Белорусском музыкальном театре поставили мюзикл «Однажды в Чикаго».

Напомним сюжет оригинала. Двое переодетых мужчин-музыкантов скрываются от мафии. И случайно вписываются в женский джазовый коллектив. Далее — множество комичных музыкальных ситуаций и, естественно, любовь. В вершине любовного треугольника — секс-символ тысячелетия — Мэрилин Монро. В конце мюзикла рамки любовного треугольника раздвигаются до нетрадиционного в данном случае квадрата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Галанов, дирижер, постановщик:

Это первый полноценный мюзикл, который ставят во всем мире и который поставили на сцене этого театра. Боюсь утверждать, что это вообще первый мюзикл у нас. Тем не менее, у нас ставятся рок-оперы, а также спектакли других жанров, но мюзикл у нас ставится впервые.

Мюзикл «Однажды в Чикаго» копирует только сюжетную линию. Автор либретто Сусанна Цирюк зарифмовала сплетения событий и слегка подкорректировала персонажи. Молодой актерский состав с энтузиазмом играет в постановке, премьера которой состоялась этой осенью. Главные мужские роли в этом спектакле — женские.

Сергей Спруть, актер:

В женском образе мне даже интересней и легче играть, чем в мужском, ведь что-то добавляется. Правда, сначала костюм очень сильно «держал», но потом, когда привык, «отпустил».

Одна моя знакомая сказала: «Сергей, мне б такие ноги, как у тебя!»

Денис Немцов, актер:

Стоять на каблуках — страшное дело. Женщины, я искренне вами восхищаюсь!

Музыка Гленна Миллера, Веласкеса, Барбары Стрейзанд в эстрадной обработке легко ложится на слух знакомыми мелодиями. Спектакль смотрится на одном дыхании.

Андрей Галанов:

Собраны хиты — джазовые, мюзиклы. Мюзикл и джаз — вещи неразделимые.

Светлана Петрова, хормейстер:

Этот мюзикл — как калейдоскоп: сочетание разных авторов, композиторов, музыкального материала.

Как и в настоящем мюзикле, главные герои не только поют живьем, но и танцуют. Для этого мало иметь талант — необходима еще и прекрасная физическая подготовка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Дмитриева-Лавринович, белетмейстер:

В этом спектакле можно было позволить себе использовать различные направления: мужской хор, гангстеры танцуют рэп, на пляже — композиция в стиле «румба» под шлягер «Besomemucho». Мужской балет работает с автопокрышками. Мы хотели порадовать зрителей интересными находками.