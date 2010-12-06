Могилевская ратуша: лучший архитектурный памятник Беларуси XVII века, суд, ЗАГС, тюрьма, пожарная каланча, военная радиостанция

Могилевская ратуша за свою историю было и судом, и ЗАГСом, и тюрьмой, и пожарной каланчой, и военной радиостанцией. Здесь происходили светские встречи, решались вопросы государственной важности и житейские споры. Здесь давали клятвы и разрывали узы.

В современном виде заново отстроенная ратуша в Могилеве существует всего два года. Но у историков на нее многовековое досье. Это архитектурный памятник Магдебургскому праву, которое город получил в 1577 году. Ратуша появилась спустя год как неотъемлемый символ самоуправления — сначала деревянная, потом каменная. Уже современная городская майдебория настолько хорошо вписалась в жизнь и среду города, что вернулась на свое прежнее место как полноправная хозяйка территории. Сейчас ратуша прекрасно просматривается с дальних уголков Могилева, хоть и не претендует на титул самого высокого здания в городе, как было раньше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Говорят, что в 1780 году со смотровой площадки ратуши Могилевом любовались императрица Екатерина II и австрийский император Франц Иосиф II.



Новая ратуша стала напоминанием могилевчанам о повседневной жизни своих предков. В этих стенах женили и разводили, учили зарабатывать и тратить деньги, прививали семейные ценности и казнили за измену, журили распутниц и выдавали лицензии на торговлю ремесленникам.

Спрос «власть-народ» был обоюдный. Каждый год магистрат отчитывался перед жителями, куда тратил деньги налогоплательщиков.

Ни одного горожанина, который находился под охраной Магдебургского права, нельзя было судить в другом суде, кроме как в ратушном. Это была высшая судебная инстанция Могилева.

Самой страшной обидой в городе, получившем Магдебургское право, было усомниться в подлинности происхождения: шляхтич — статус, байструк — приговор. Кроме того, незаконнорожденный человек не имел права стать гражданином Могилева.

Денег у потенциального могилевчанина должно было быть ровно столько, чтобы он мог построить себе дом. Вместо регистрации новосел давал присягу на верность городу на Библии и на саксонском зерцале (сборнике законов). Мол, никакого вреда городу не причинит.

Ратуша подтвердила статус универсального сооружения — именно в ней распахнула свои гостеприимные двери первая могилевская тюрьма. Гостеприимные — шутка лишь отчасти. Считается, что заключенных там держали не в самых суровых условиях.

«Джентельменский набор» оружия могилевчанина XVI-XVII века включал в себя короткий однолезвийный меч-тесак, саблю, мушкет, пару пистолетов. Самый колоритный экспонат в частном арсенале — боевая цепь. Горожане победнее обходились луком и рогатиной.

Умелое владение оружием и готовность постоять не только за себя, но и за весь город всячески поощрялась ратушными властями. Регулярно проводились турниры на лучшего стрелка в городе. Победитель получал в подарок кубок вина из рук жены войта. Его, понятно, нужно было выпить до дна. Но главное не это. Лучший стрелок на год освобождался от налогов!

На криминал была абсолютно цивилизованная управа — свои следователи, оперативные сотрудники и, конечно, адвокаты. И никакого самоуправства!

Магдебургское право поменяло не только уклад жизни, но и образ могилевчанина в целом. Лапти считались деревенской обувью. Горожанин носил исключительно кожаные ботинки. А заседающие в ратуше городские мужи и вовсе отличались изысканностью в одежде и аксессуарах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ратуша была местом, куда можно и нужно было приносить сор из избы. Семейные отношения были не мыслимы без соблюдения юридических обязательств. Даже близкие родственники не занимали денег без нотариального заверения. А уж неловкостей при заключении брачного контракта в XVII веке и вовсе не возникало. Условия были еще более жесткими, чем теперь. Например, невеста покидала отчий дом только с описью приданого. У альфонсов нет интереса, а у пьяниц — стимула. Могли ведь и посадить!

Новой могилевской ратуше всего два года. Но символ городского самоуправления образца XVII века мало чем отличался от новодела из XXI столетия.

Строили в XVII следующим образом. Кладку верхней части строения выполняли в основном из кирпича-«пальчатки», в нижней части добавляли дешевый бутовый камень. Математические расчеты позволили с достаточной точностью соотнести средневековые и запроектированные параметры: 16 локтей равны 10,5 м — ширине цоколя ратуши.

Соответствие историческому образцу — вопрос принципиальный. Могилевчане не хотели здание, похожее на ратушу — они хотели точную копию. Поэтому специалисты всеми возможными способами подбирали точные размеры: искали точки съемок старой ратуши, пытались мерить в тех единицах, в которых мерили тогда, изучали архивные материалы, коих сохранилось очень мало.

Высота башни ратуши всегда была гордостью Могилева — 46 метров со шпилем, 5-ярусная с 8-гранным куполом — по старинным меркам просто небоскреб.

Попытки повысить статус ратуши за счет высоты ее башни предпринимались неоднократно и однажды рухнули, но надежда осталась. Один из быховских горе-строителей перестарался на целых 40 локтей, в результате чего башня обрушилась.

Александр Агеев, кандидат исторических наук:

Айцы горада думалі: «А што ж здарылася?» Галоўнай прычынай, зафіксаванай у магілёўскай хроніцы, было тое, што яны «мала запілі».

По мнению специалистов, Могилевская ратуша была лучшим произведением гражданской архитектуры Беларуси XVII века.

Александр Агеев:

Магілёўская ратуша лічылася адной з самых прыгожых у Беларусі.

Во время нахождения в Могилеве Ставки Верховного Главнокомандующего в ратуше размещалась военная радиостанция. Позднее, благодаря высоте и хорошему обзору, башня ратуши использовалась как пожарная каланча, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Климов, директор музея истории Могилева:

В ратуше была военная радиостанция — самая мощная на театре военных действий. Возможно, к 100-летию начала 1-й мировой войны мы сделаем экспозицию, посвященную Ставке. Основным экспонатом будет бюст Николая II работы российского художника Клыкова.

В годы Великой Отечественной войны обстрелы и бомбежки привели ратушу в удручающее состояние: не стало крыши и перекрытий. Но выстояли стены и сохранился декор. Правда, спустя несколько лет здание все-таки признали аварийным и непригодным к восстановлению.

Несмотря на то что еще в 1926 году ратуша в Могилеве была взята под охрану государства и объявлена национальным достоянием, после войны ее не восстанавливали, а в 1957 году историческое здание и вовсе было взорвано. Это, в свою очередь, вызвало взрыв эмоций у горожан, но оправдываться и объясняться с ними никто не стал. Одной из причин варварского разрушения ратуши называют хрущевскую борьбу с архитектурными излишествами. После этого вокруг бывшей ратуши закрутилось не строительство, а колесо обозрения. Обычный аттракцион.

В 1992 году архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим заложил первый камень новой ратуши. Правда, вскоре строительство было остановлено. Вернулись к проектированию только спустя 15 лет.

Два года назад Могилевскую ратушу восстановили всего за 10 месяцев. Следом посыпались предложения возродить и другие памятники архитектуры Могилева.

Как бы не хотелось максимально приблизить новодел к историческому оригиналу, без современных технологий тут не обошлось. Вернуться в прошлый век строительных материалов оказалось очень дорого. Тем не менее, от кирпичной кладки не отказались.

Под куполом ратуши нашел себе место самый уникальный ее элемент — часы, которые за пару лет существования благодаря своему эксклюзивному механизму стали легендарными. Каждая деталь в хронометре — неповторима и сделана СПЕЦИАЛЬНО для могилевских ратушных часов. Разве что лыжная палка, которая служит маятником, никак не была рассчитана для этих целей, но будет маяться тут вторую свою жизнь. Возможно, ее даже ждет бессмертие. «Отец» механизма Геннадий Головчик подарил часам как минимум полтысячи лет. Именно за этот период стрелка на одном из циферблатов совершит полный оборот.

Этот бронзовый круг Геннадий Васильевич назвал «диском памяти». На нем, как цифры на часах, — записи о памятных событиях в истории Могилева, например такие, как возрождение башенных часов на театральной площади (к слову, тоже дело рук и головы Головчика).

Геннадий Головчик, смотритель городских часов:

Здесь ограниченное количество места, и выбирал я эти события в течение нескольких недель. Здесь 23 события.

Стрелка на этом циферблате стартовала в 2008 году. За один год она сдвигается на 2,6 мм. За десять лет — всего на 2,6 см. Полный оборот она должна совершить за 500 лет.

Другой диск, который в часах отвечает за бой колоколов, бьет рекорды по количеству содержащейся на нем информации. Геннадий Головчик увековечил имена всех, кто не пожалел на часы ни времени, ни средств. Геннадий Васильевич эти часы посвятил тому, кто для него существует вне времени — своей матери.

Если весь часовой механизм достаточно объемный и весит около тонны, то его сердцем являются несколько сантиметров в районе анкерной вилки. Это, кроме всего прочего, доказывает, что механизм не является электронным.

Часы на ратуше могут работать в двух режимах — электронном и механическом. Когда они идут в электронном, точность хода составляет 1 секунду в сутки, а в механическом — 9 секунд.

С миру по нитке — часам эксклюзивные детали. Чего тут только нет! Один механизм заводит ручка от швейной машинки, другой — от токарного станка. На удачу среди колоколов затерялась подкова. Сразу ее и не заметишь, но у каких людей она была под каблуком! К слову, артефакт нашли именно на том месте, где когда-то стояла ратуша.

И это не первый случай изобретательности часовщика-барахольщика. Однажды полет его фантазии добрался до самолетов, а точнее того, что от них осталось. Так, стрелки для часов на театральной площади он сделал из дюралевого крыла самолета. В барабане для троса использовал установку из системы бомбометания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ратушные часы изготавливались на нескольких могилевских предприятиях. Они состоят из двух циферблатов, каждый — по полтора метра в диаметре и по 150 кг. Приводят в движение часовой механизм гигантские гири.

Каждая гиря тянет какую-то часть механизма. Одна приводит в действие часовой бой, другая — механизм хода, придает энергию маятнику. Вес гирь доходит до 200 кг.

Изначально на ратушной башне была всего пара колоколов. Спустя год чиновники из Москвы подарили ратуше еще один комплект колоколов. Самый большой из них весит 180 кг, самый маленький — всего 4. В церковном православном музыкальном мире его называют тинька (по характеру воспроизводимого звука).

Геннадий Головко — первый человек в Могилеве, который получил официальную должность «смотритель городских часов». В ежедневном марафоне на 46-метровую башню он нашел серьезный бонус — возможность сделать точную хронологию повседневных изменений природы на протяжении года! Потом он ускорит кадры с помощью компьютера и за секунды сменит зиму на осень в родном Могилеве. Геннадий каждый день с одной точки фотографирует город.

Из дополнительных причуд — коллекционирование пионерских значков. Их у него уже около 2 тысяч. Неофициальный статус часовщика — главный могилевский философ. По кирпичику он собирает собственные цитаты, точнее пишет на кирпичиках.

Геннадий утверждает, что за последнее время он начал себя лучше чувствовать. Главное подозрение упало на потолок. Он медный, а значит оздоровительный, что без сомнения подтвердили бы наши предки, для которых медь была не только посудой, но и средством дезинфекции.

Раньше в подвалах ратуши была тюрьма, теперь — современные системы жизнеобеспечения здания. Помимо труб, поглубже спрятана и часть коллекции музея города. Артефактам в подземелье привычнее. Для хранения предметов быта предков предусмотрено несколько помещений. Не все экспонаты уже готовы занять свое место на музейных витринах — многие находки археологов требуют реставрации.

Музей истории города — в Могилеве практически новичок. Он был основан только в 1992 году. Поэтому пока не может похвастаться многочисленной коллекцией — всего около 7 тысяч экспонатов. Самые древние датированы Х веком. В основном, музей формируют находки археологов. Могилевчане также вносят свой вклад — кто из частных коллекций, кто из случайных находок.

Своей очереди в большую музейную жизнь в основном ожидают предметы декоративно-прикладного искусства, кресты, замки, трубки, украшения, обереги.

Из недавних наиболее ценных приобретений музея — книга «Диоптра», перекочевавшая сюда с полок частного коллекционера.

Для детей посещение ратуши превращается в настоящую сказку. Обувая музейные тапочки из сундука, они, следуя загадочным указателям, имеют возможность прогуляться по почти дворцовым комнатам и посидеть в почти королевских креслах. В качестве бонуса — внешкольная история Могилевской ратуши.

В зале для торжественных заседаний Могилевской ратуши проходят приемы от имени мэра и губернатора. Впрочем, тут принимают как своих, так и туристов. В прошлом году восстановленную ратушу посетила 21 тысяча человек. Удивляет гостей не только стилизация интерьеров под XVIII век, но и современное оснащение здания — системы отопления, вентиляции, пожаротушения и безопасности. Глаз да глаз за всем этим не нужен — справляются шесть камер видеонаблюдения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В таком сундуке хранилась вся городская казна. Численность населения составляла не более15 тысяч человек.

Современные реставраторы уважили войта и его помощника и вернули на прежнее место. Интерьер восстанавливали по мельчайшим деталям — шторы-ролеты сделаны по эскизам польских гравюр.

Этой женщине повезло с нарядом, равно как и с мужем. Во второй половине XVI века жена была визитной карточкой супруга. Впрочем, с тех пор мало что изменилось. Все костюмы — авторская ручная работа.

В музее истории Могилева — все, без чего наши предки не садились за стол, не выходили на улицу, не ложились спать, не мыслили домашнего хозяйства. На отдельной витрине — 300 икон, которым не позволили стать контрабандой. Их музею передала брестская таможня. К слову, большинство экспонатов неплохо чувствовало себя под землей, но на поверхности требует к себе особых условий — температура от -18 до +18 градусов, влажность — 50-55%, отсутствие пыли и влаги.

Оксана Чечкова, главный хранитель фонда:

Стиль витрин и киотов при создании экспозиции разрабатывали научные сотрудники. Музейное оборудование заказывали в Минске.

Про полвека, которые ратуша отсутствовала в Могилеве по уважительным причинам, могилевчане уже и забыли. Как и раньше, они определили ее эпицентром городских событий и уже не мыслят без нее ни местных пейзажей, ни повседневной суеты. А она, как и прежде, накапливает историю Могилева, чтобы когда-нибудь стать древним строением города будущего.