Белорусский певец Саша Немо может попасть в Книгу рекордов Гиннеса!

На белорусской эстраде эта личность - давно известная. Автор песен, исполнитель, прекрасный отец и любящий муж... Всегда яркий, позитивный и целеустремленный. Даже в студию «Хорошего настроения» не забыл принести с собой позитив и отличное настроение. А также новую песню. Гость программы «УТРО» на СТВ - Саша Немо.

У тебя как-то был тур - 35 концертов! Ты попал в Книгу Рекордов?

Саша Немо:

Книга Рекордов Гиннеса рассматривает наши достижения. Достижения были такие: 35 концертов в течение 35 дней. Каждый концерт был в новом городе. Это чистый новый белый лист, который нужно было сыграть и заполнить, чтобы публика осталась довольной. У нас это получилось! Сейчас это все вспоминается с улыбкой. Но на тот момент было, конечно, очень тяжело. Но настоящий артист не должен показывать свои эмоции: давление, температура и т.д. Человек должен выйти и работать! Так мы и работали: от города - к городу, от зрителя - к зрителю. Мне нравится, что мы это сделали! Говорю, «мы», потому что у нас работает очень большая команда.

Ты говоришь, что нужно сдерживать свои эмоции, температуру и давление. Но насколько часто бывает, что тебе нужно ехать на выступление в форс-мажорном состоянии?

Саша Немо:

Любой человек, который ходит на работу каждый день, может вдруг заболеть, чувствовать себя не очень хорошо, он может быть метеозависимым, он может быть зависим не только от внешней, окружающей среды, но и психологического фона, который может влиять на любого из нас. Перед концертом я постоянно говорю: «Я чувствую себя на 70 лет! После концерта - на 17». Потому что перед концертом - это волнение, переживание. Всегда нужно вовремя доехать, приехать, сделать звук, декорации… И составить программу. Составить программу для артиста, у которого очень много песен, - очень тяжело.

Есть желание побить свой собственный рекорд?

Саша Немо:

Нет! Нет такого желания. Я честно говоря, никому не советую такого делать! Но я с удовольствием бы понаблюдал за человеком, который бы сделал 36 концертов!

35 концертов за 35 дней - это невероятно тяжело!

Саша Немо:

Это тяжело! Многие артисты поздравляли. Например, Анатолий Иванович Ярмоленко подходил ко мне и искренне поздравлял, потому что сказал, что «да, в советское время отправляли и по 50 концертов, и по 70, летали… И часами нас не было!». Но это было совершенно другое время в плане организации концертов. Если тогда было все пропитано этакой идеологической составляющей, то сейчас сделать один сольный концерт - это большой коммерческий проект, который нужно осуществить. И организовать 35 дней непрерывных концертов - это большая работа. Слава Богу, что не год уже работаю, и накопилось много материала, который можно подстроить под ту или иную обстановку.

Какую песню ты сейчас поешь на радио?

Саша Немо:

Совсем недавно разослали на радио песню под названием «Акуна-матата». В ней присутствовала такая «перчиночка» ненормативная. Некоторые радиостанции взяли, но попросили поменять. Поменял!