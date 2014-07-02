Сергей Макей, полковник запаса Вооруженных сил: Моя семья отдала Вооруженным силам Республики Беларусь 85 лет!

В преддверии знакового дня для всех белорусов, 3 июля, Дня Независимости Республики Беларусь и 70-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в студии программы УТРО на СТВ гость военный, да к тому же еще и творческий - автор-исполнитель военных песен, полковник запаса Вооруженных сил Республики Беларусь - Сергей Макей.

Ваши песни поются во всех военных частях Беларуси. Вы настолько популярный человек?!

Сергей Макей:

Да, это, конечно, говорит о какой-то популярности, но я никогда к этому не стремился, ставил перед собой другие цели. И, наверное, одной из первых целей, почему я, собственно, и увлекаюсь армейской военно-патриотической песней, является то, что... Как говорит мой один очень хороший друг, перефразировав известную поговорку: «Нам песня жить и служить помогает!». Солдату с песней легче! Легче служить, легче переносить присягу. Именно поэтому я и стал увлекаться армейской военно-патриотической песней.

Наверное, чтобы любить военные песни, нужно с детства их слушать. Вы из династии военных?

Сергей Макей:

Да, я из династии военных. Более того, фамильная династия в Вооруженных силах Республики Беларусь очень долгая. Моя семья отдала Вооруженным силам 85 лет! Ни много, и не мало. Постоянно находясь в кругу военных, по-другому быть просто не могло, а учитывая еще то, что увлечение музыкой было еще со школьных лет: сначала это музыкальная школа, затем школьный вокально-инструментальный ансамбль... Иначе не могло быть!

В основном все песни о любви. Так всегда заложено! А армейские песни - чем они отличаются от тех композиций, которые поются на эстраде? Есть ли какое-то четкое отличие: должна ли там быть строгая последовательность, или в конце каждой песни наша армия обязательно должна победить, или, опять-таки, все про любовь?

Сергей Макей:

Вы правильно сказали! Дело в том, что армейские песни - это тоже про любовь. Может быть, не всегда к девушке, а любовь к Родине, армии. В каждой песне можно это встретить, и здесь ничего удивительного нет. Все песни о любви! А отличия... Что касается, например, именно моего творчества, то у меня больше песен строевых. Строевых. Для армейского строя. На белорусском языке.

Вы являетесь лауреатом фестиваля военно-патриатической песни, исполняете песни на белорусском языке в Москве и Нижнем Новгороде. Понимают ли в России эти песни?

Сергей Макей:

Да, я являюсь лауреатом многих фестивалей. В том числе нашего фестиваля армейской песни - «Звезда». Если вначале я был участником и лауреатом фестиваля, то в последние годы службы в Вооруженных силах я занимаюсь организацией фестиваля. Что касается россиян или ураинцев, они с большим удовольствием слушают наши песни. Если говорить о Великой Отечественной войне, победе - у нас генетически это заложено: очень много авторов из армейской среды пишут на армейскую тематику, и пишут очень сильные, хорошие стихи.

Так получилось, что во время службы удалось столкнуться с барабанщиком группы «Стары Ольса», а как известно, эта группа поет старую белорусскую песню - 15-16 столетие, но, как правило, на 90% - это песня армейская. Старая армейская песня. Рыцарская песня.

Во время прохождения службы в армии солдаты много поют: когда идет строевая подготовка, или когда маршируют, - их всегда сопровождает песня!

Сергей Макей:

Дело в том, что песня и строй - как нечто единое. Это укрепляет взаимоотношение в коллективе. Делает его более сплоченным. Да, песня... Ну, казалось бы: что там такого сложного? Но попробуйте вместе спеть песню! Происходит первое объединение: одна цель, к которой нужно стремиться и которую нужно достичь!



А есть ли какие-то популярные песни, которые поют солдаты всех военных частей? Я знаю, поют Ваши песни. Но есть, наверное, такая классика: три песни, которые должен знать каждый солдат?

Сергей Макей:

Знаете, на последнем фестивале армейской песни «Звезда» в качестве гостей выступали Александр Тихонович и Ядвига Поплавская. И Александр Тихонович перед песней, которую он собирался исполнять, сказал: «Ребятки, я на армейском фестивале, и сейчас я для вас исполню строевую песню всех времен и народов! Поют ее и в России, и в Таджикистане, и на Украине, знаете, раз я нахожусь на армейском, то я спою песню всех времен и народов!». И начал исполнять песню «В малиновке заслышав голосок»! Опять же, та же «Маруся». Её всегда с удовольствием исполняют!

А песни популярных белорусских исполнителей? Находят ли они свое место среди солдатских частей?

Сергей Макей:

К сожалению, не так их много! Именно у современной армии. Хотелось бы, чтобы профессиональные авторы и композиторы почаще обращались к этой теме. Я понимаю, что тому, кто не служил, сложно написать что-то трогающее душу об армии, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы таких песен было больше.

Кстати... Очень интересный момент: специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение» Ольга Макей - это Ваша дочь. Как получилось, что у папы военного дочь - журналист?

Сергей Макей:

Это неслучайно получилось, потому что я когда-то увлекался журналистикой. Когда она пришла ко мне со своим первым материалом, чтобы попытаться что-то опубликовать, я не очень то это понял... Видимо, молодой тогда еще был. Но она все же добилась своей цели!