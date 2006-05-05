Национальный музей истории и культуры Беларуси готовится к вековому юбилею

Раньше свою летопись коллектив вел с момента основания Белорусского государственного музея, решение об открытии которого было принято в 1957 году.Но на самом деле родоначальник династии - церковно-археологический музей, существовавший в нашем городе с 1908 года.

Многие его экспонаты попали в фонды Национального музея истории и культуры и до сих пор радуют людей. Столетие музей отметит рядом торжеств и полным обновлением постоянно действующей экспозиции. К тому времени планируется также в основном отреставрировать новое здание на улице Фрунзе. В перспективе там намечено полностью представить ранее закрытые фонды и создать Национальный нумизматический кабинет.