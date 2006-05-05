Прямой эфир

Национальный музей истории и культуры Беларуси готовится к вековому юбилею

05 мая 2006 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Раньше свою летопись коллектив вел с момента основания Белорусского государственного музея, решение об открытии которого было принято в 1957 году.Но на самом деле родоначальник династии - церковно-археологический музей, существовавший в нашем городе с 1908 года.
Многие его экспонаты попали в фонды Национального музея истории и культуры  и до сих пор радуют людей. Столетие музей отметит рядом торжеств и полным обновлением постоянно действующей экспозиции. К тому времени планируется также в основном отреставрировать новое здание на улице Фрунзе. В перспективе там намечено полностью представить ранее закрытые фонды и создать Национальный нумизматический кабинет.
# Культура # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
05 мая 2006 11:23

<Золотая Литера> ждет своих обладателей

05 мая 2006 09:55

Новые марки из серии <Европа>

04 мая 2006 14:27

Сохраним индивидуальность ландшафтов Беларуси