<Золотая Литера> ждет своих обладателей

Сегодня, в День печати, станут известны имена победителей II Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера". Торжественная церемония награждения в рамках X Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси" состоится в малом зале Дворца Республики. Обладателями награды конкурса - статуэтки "Золотая Литера" - станут 23 номинанта. Всего на конкурс было представлено порядка 190 заявок.

Печатные средства массовой информации, редакции газет и отдельные журналисты проявили большой интерес к этому конкурсу. Активно заявили о себе региональная и многотиражная пресса, издания для спорта и туризма. В номинации "Дебют" высокую активность проявили издания, появившиеся на свет в 2005 году. Большое количество заявок было подано на номинации по персоналиям, например, "Фотокорреспондент", "Оформитель-дизайнер".