Танцы XIX века и открытие новых музейных комнат: во дворце Щучина прошел старинный бал

Новости Беларуси. Новые музейные комнаты открыли 14 февраля во дворце Друцких-Любецких в Щучине. В эти минуты там проходит старинный бал. Повод для праздника – свадьба. 14 февраля 1807 года князь женился на графине. В память об этом событии уже второй год в стенах дворца устраивают пышный прием.

Сегодня тот исключительный случай, когда дворец будто вновь начал дышать XIX веком. Старинные ступени, барочные колонны, классическая музыка – тон настроению гостей задавали даже лакеи у парадного входа.

Сергей Ложечник, председатель Щучинского райисполкома:

Было много предложений от жителей Щучина устроить здесь такой бал, потому что каждый дворец у любого человека ассоциируется именно с бальными танцами.

Под звуки котильона и менуэта, вальса и падеграса гости перенеслись в прошлое на 200 лет назад. Эпоха изящества и галантности, кавалеров и прекрасных дам. Примерила такой образ на себя и Арина Войтюль. К балу она готовилась не один день.

Арина Войтюль, учащаяся гимназии города Щучин:

Конечно, я чувствую себя Наташей Ростовой. Мы готовились очень долго, собирались на репетиции. Я волнуюсь, потому что боюсь спутать движения. Но мне кажется, что у меня все получится.

Изюминка бала – открытие новых музейных комнат. Они называются «Салон» и посвящены владельцам дворца – княжескому роду Друцких-Любецких.

Акцент салона – 90-летнее немецкое пианино. Его особенность в натуральности. Белые клавиши – слоновая кость, черные – эбеновое дерево. И звук – королевский.

И еще одна комната – это тоже часть дворцового наследия – посвящена Щучину как городу авиаторов. Эти истребители, штурмовики, разведчики для каждого жителя не просто самолеты – реалии прошлого века.

Виктор Анашкин, гость бала:

Вся эта комната прошла через меня, потому что я прямой участник этих событий. Когда-то это помещение принадлежало только военным.

Когда-то здесь даже размещался дворец офицеров. Но, конечно, больше это здание известно по княжескому роду Друцких-Любецких. Прототипом дворца стал известный Малый Трианон в Версале. А сегодня благодаря недавней реставрации памятник архитектуры превратился в культурный центр, побывать в котором должен каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.