«Такого Франциска мы не знали»: о чем побуждает задуматься фильм о Скорине, презентованный телеканалом СТВ

Новости Беларуси. Фильм, после которого невозможно уснуть и который заставляет думать, хочет снять любой режиссер. А посмотреть – каждый киноман, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Помня, что важнейшим из искусств, даже в цифровую эпоху, все еще остается кино, телеканал СТВ спродюсировал художественный фильм о Франциске Скорине. Первопечатник, чье имя известно далеко за пределами Беларуси – один тех, кого принято называть «Человек миссии». У кого-то есть Юрий Гагарин, у кого – Мартин Лютер Кинг или даже Стив Джобс. Белорусский Франциск Скорина – как просветитель – несомненный герой своего времени.

26 минут об одном дне из жизни легендарного первопечатника открывают его с самой неожиданной стороны.

Скорина бежит. Лицо с исторических гравюр, школьных дневников убегает от пожара в Праге, убегает от себя. Пламя поглотило книги, рукописи. С ними сгорели мечты, воспоминания и любовь.

От огня и факелов судебных преследователей в объятия другой стихии – воды. Так начинается кино, в которое веришь.

Алексей Волков, СТВ:

Не просто человек-эпоха, а личность со своими страхами, переживаниями и надеждами. Таким создатели фильма «Скорина» показали величайшего книгопечатника.

Это без 5 минут тарантиновская зарисовка об уставшем гении, которого преследует прошлое. На такую смелую трактовку образа Скорины телеканал СТВ решился после череды успешных проектов, посвященных юбилею книгопечатания – не прогадали.

Зрители:

Я не видела такого раньше. Особенно в белорусском кинематографе. На одном дыхании смотришь. И сразу ты думаешь и ощущаешь.

Фильм держал в напряжении, в эмоционально возбужденном состоянии. Получилась очень удивительная история. Она пронзительная, она трогает, она берет за душу. И я думаю, что такого Франциска мы еще не знали.

Алексей Ракович, режиссер-постановщик фильма «Скорина»:

Это фильм для всех. Для всех зрителей, для всех возрастных категорий. Нами была сделана попытка очеловечить, приблизить немножко Скорину. Возможно, это поможет зрителю проникнуться этим его образом. Этим героем.

Более полугода наш телеканал работал над экранизацией этой истории с профессиональными студиями и актерами – костюмы, декорации и, главное, атмосфера того времени. Сценарий – оригинальная попытка заглянуть в темные уголки души такого знаменитого деятеля, но неизвестной для нас персоны.

Наталья Голубева, сценарист фильма «Скорина»:

Слово «уникальный» применительно к году Франциска Скорины, который показал, что наследие живет. И это наследие стало поводом для того, чтобы показать, какой уникальный творческий потенциал в Республике Беларусь мы сегодня имеем.

Александр Абрамович, исполнитель главной роли в фильме «Скорина»:

Каждое слово было моим практически. Мне не надо было присваивать ничего, мне нужно было только прожить эти ситуации, насколько это возможно лучше.

Премьерный показ в кинотеатре «Беларусь» собрал аншлаг – безусловный успех для белорусского кино. И все же, картина получилась очень личной – авторы обращались к каждому зрителю.

Он учился годами, а его знания люд темный считает проклятьем. И в этом монологе Скорины прослеживается родство с великим писателем Данте Алигьери. Оба заблудились в сумрачном лесу, только конец «комедии» белорусского книгопечатника – не такой однозначный.

Любовь и предательство – стороны одной медали. Два старых друга встречаются сквозь года и понимают: они теперь враги – из-за чувств к одной даме – саспенс, достойный Голливуда.

Перед смертью – знакомый до боли образ. Видя в своей Маргарите не просто погибшую возлюбленную, а святой божественный образ – у Скорины своя Беатриче. Эмоциональный накал и слезы на глазах – мастер отпускает любовь. Его любовь – святое чувство, которое он сохранит до конца. И любовь побеждает – всегда.

На пепелище старой жизни Скорина нашел силы и возродился, как птица Феникс. Или нет? Финал – открыт. И зрители СТВ, вместе с нами вольны дорисовать его сами – у каждого получится свой, родной, неповторимый Скорина.