Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофестиваля «Лiстапад»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Девиз нынешнего фестиваля – «Истина. Любовь и красота» – очень хорошо отражает его почетную миссию: служить высоким моральным и эстетическим идеалам, сберегать и приумножать лучшие достижения национального и мирового кинематографа.

Кинофорум продлится до 10 ноября. Участие в фестивале примут более 160 картин. Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация. Показы пройдут на 5 площадках. По традиции открытие и закрытие фестиваля состоится в кинотеатре «Москва». Стартует киномарофон «Аритмией» работой режиссера Бориса Хлебникова. А под занавес форума ценителей кино ожидает спортивная драма из Сербии «Осенний самурай». На родине лента уже стала хитом национального кинопроката.