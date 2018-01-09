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Священник-блогер Александр Кухта: в церкви не все так тухло, как принято об этом думать

09 января 2018 07:22
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Гость программы «Большой завтрак» Александр Кухта, заместитель председателя синодального миссионерского отдела белорусской православной церкви, популярный блогер.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Как встретить Рождество, чтобы соответствовать традициям и православным канонам, и при этом весело и хорошо?

Александр Кухта, священник-блогер:
В плане «весело» и «хорошо» противоречий я точно не вижу, не вижу проблем. Но я бы сместил акцент с традиций, с внешних действий на наполнение. Чем мы наполняем этот праздник и что мы в него вкладываем?

Иначе говоря: кто для меня Христос есть? Если он сказочный персонаж и повод, чтобы весело провести время, тогда проводите, как хотите.

Если это имя для меня значит больше, если я вижу в нем родившегося Бога, то в таком случае смотреть на Христа нужно глазами его учеников – апостолов, святых. Тогда все будет хорошо.

Ирина Ромбальская:
Новогодние праздники – это время поста для православных верующих.

Александр Кухта:
Я бы тут поспорил. В мире существует 15 православных церквей. Мы друг с другом дружим, друг друга признаем. И разные церкви живут по разным календарям. Многие православные и на Новый год вполне могут себе позволить непостную пищу.

Идея поста заключается в том, что я пощусь именно для себя, и это работа над собой. Окружающим это совершенно не должно мешать.

Пост заключается не в том, что мы отказываемся от какой-то пищи. Задача в том, чтобы мышца души, отвечающая за умение отказываться от себя, не атрофировалась. И чтобы в нужный момент вы сможете отказаться от себя ради кого-то, кто реально в этом нуждается. И вот я потихоньку подкачиваю эту мышцу и не забываю о ее существовании.

Ирина Ромбальская:
Существует множество суеверий, связанных с православием. Что считать суеверием, а что действительно традицией, которую стоит соблюдать?

Александр Кухта:
Для себя я поставил маркер в наполнении. Традиция – это повторяющееся действие, передающееся из поколения в поколение. Это то, что мы все любим. Например, мы наряжаем елку, собираемся в кругу семьи. Суеверие, это уже когда появляется магический компонент. Когда я вкладываю в традицию некое желание заставить высшие силы выполнять мою волю.

Ирина Ромбальская:
Для чего создан Ваш блог? Кто Ваша целевая аудитория?

Александр Кухта:
Молодые люди 25 лет. В основном парни, потому что мне, наверное, с ними проще общаться. Имеющие либо получающие высшее образование, которые любят иногда посмотреть что-то новое и прикольное на YouTube.

Я прекрасно понимаю, что заниматься прямым миссионерством с помощью интернета – это, наверное, даже невозможно. Потому нет ключевого момента – это передача живого опыта от сердца к сердцу.

Иначе мы скатываемся уже в манипуцляцию, что уже совсем не интерено. Я показываю людям, помогаю заронить мысль, что в церкви не все так тухло, как принято об этом думать. Возможно, эта мысль через 5-10-20-40 лет под действием других обстоятельств раскроется и приведет человека к Богу.

Ирина Ромбальская:
Какие самые популярные темы, что интересует Вашего зрителя?

Александр Кухта:
Как ни странно, чем проще и банальнее тема, тем она интересней. «Я проспал две пары, сходил в Макдак, после пары я пошел гулять, вечером с девушкой пошел на концерт…».

Вопрос: «Как относится Церковь к такому моему распорядку дня?»

А я стараюсь отвечать на вопросы аудитории.

Ирина Ромбальская:
Но ведь не прописано это в Библии. Где Вы черпаете ответы?

Александр Кухта:
Библия – это не учебник по математике и даже не по физике. Там нет четкой инструкции на каждый момент из жизни. И это даже хорошо. В рамках христианства, в рамках церкви есть огромное количество каких-то течений, мыслей, которые на обычные повседневные вещи смотрят очень по-разному. И это хорошо, что между нами есть разномыслие. Я не переступаю четкие позиции церкви, но эти рамки достаточно широкие, и здесь я волен говорить о чем-то своем. У меня есть большой процент аудитории – ребята, которые в церковь не пришли, но с интересом наблюдают со стороны.

Для них это новый, внезапно открытый мир.

Ирина Ромбальская:
Как Вы работаете с частью аудитории, которая не признает Вашу деятельность блогера?

Александр Кухта:
Субъективно, но мне кажется, что эта аудитория по количеству очень маленькая.

Ирина Ромбальская:
Может, потому что нет бабушек на YouTube?

Александр Кухта:
Я служу священником в нашем приходе, общаюсь с приходскими бабушками.

Бабушки меня очень даже любят, они приняли мою манеру общения. И мы с ними очень нормально ладим.

Священник-блогер Александр Кухта: в церкви не все так тухло, как принято об этом думать -1

В каждой крупной идее, организации есть жуткие консерваторы, доходящие до крайности. Их мало, но они очень любят громко о себе говорить. И большиство моих проблем связаны с этими консерваторами.
Ирина Ромбальская:
Блогер сегодня – это не один человек, который случайно записал видео и выложил его. Это иногда целая команда, которая, по сути, производит целый продукт. Это и оператор, и продюсер, и редактор. Как создается Ваш блог?

Александр Кухта:

Сейчас у меня есть большущая команда, которая, как минимум, редактирует все сценарии.

Это несколько священников из Украины, России, наши белорусские.

Пару ребят атеистов, которые вычитывают сценарий и вставляют свои «фи», это девочка протестантка.

Это корректоры, которые редактируют тексты, чтобы они лучше звучали. Потому что мой способ выражения мысли очень странный на самом деле. Он такой «программерско-математический», и он плохо ложится на слух обычному зрителю. В общей сумме нас человек 10, может даже больше.

Ирина Ромбальская:
Как привлечь детей в эту тему?

Александр Кухта:
У меня не получилось. Я думаю, что это просто при условии, что тот, кто говорит, обладает талантом либо правильным подходом. Изначально я пытался ориентироваться на 14-16-летних подростков, а потом я понял, что я мыслю совершенно по-другому, что мы с ними совершенно разные люди. Сейчас средний возраст моего зрителя 25-30 лет.

Ирина Ромбальская:
В наши времена существуют люди, которые празднуют Рождество, но не ходят в церковь и вообще там не появляются никогда. Можно ли их называть христианами?

Александр Кухта:
Сложный вопрос. И окончательно для себя я не могу на него ответить. В первые века существования церкви, она была гонима, и для того, чтобы быть христианином, достаточно было принять крещение. Этим ты подвергаешь свою жизнь опасности, и ни у кого нет сомнения, что ты христианин. Потом возникает множество течений, странных мыслей, ересей и появляется второй маркер – это Символ веры – молитва, которая читается, в которой я говорю, во что я верю и что здесь делаю.

Все, кто крестится, обязательно читает Символ веры. Но по факту, многие, кто покрестился, в церковь не приходит.

Здесь нужен третий маркер, которого мы до конца, как я понимаю, не выработали. В древности звучало так, что если ты пропустил три службы подряд без уважительной причины, ты автоматически исключается из церкви. Сейчас это правило не применяется.

Абстрактная вера в душе – это не интересно.

Сейчас становятся очень модными ребята – пастафариане. Это псевдорелигия, которая внешне ни чем не отличается от любой другой религии. Но при этом их вера никак не влияет на их повседневность. Вот, если мое христианство никак не влияет на меня, а многие из христиан так и живут, то, в общем-то, я ни чем не отличаюсь от таких пастафариан. Поэтому вера – это нечто живое, что реально меняет мою жизнь. То, что оказывает на нее влияние.

# Культура # Православные в Беларуси # Александр Кухта

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