Священник-блогер Александр Кухта: в церкви не все так тухло, как принято об этом думать

Гость программы «Большой завтрак» Александр Кухта, заместитель председателя синодального миссионерского отдела белорусской православной церкви, популярный блогер.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Как встретить Рождество, чтобы соответствовать традициям и православным канонам, и при этом весело и хорошо?

Александр Кухта, священник-блогер:

В плане «весело» и «хорошо» противоречий я точно не вижу, не вижу проблем. Но я бы сместил акцент с традиций, с внешних действий на наполнение. Чем мы наполняем этот праздник и что мы в него вкладываем?

Иначе говоря: кто для меня Христос есть? Если он сказочный персонаж и повод, чтобы весело провести время, тогда проводите, как хотите.

Если это имя для меня значит больше, если я вижу в нем родившегося Бога, то в таком случае смотреть на Христа нужно глазами его учеников – апостолов, святых. Тогда все будет хорошо.

Ирина Ромбальская:

Новогодние праздники – это время поста для православных верующих.

Александр Кухта:

Я бы тут поспорил. В мире существует 15 православных церквей. Мы друг с другом дружим, друг друга признаем. И разные церкви живут по разным календарям. Многие православные и на Новый год вполне могут себе позволить непостную пищу.

Идея поста заключается в том, что я пощусь именно для себя, и это работа над собой. Окружающим это совершенно не должно мешать.

Пост заключается не в том, что мы отказываемся от какой-то пищи. Задача в том, чтобы мышца души, отвечающая за умение отказываться от себя, не атрофировалась. И чтобы в нужный момент вы сможете отказаться от себя ради кого-то, кто реально в этом нуждается. И вот я потихоньку подкачиваю эту мышцу и не забываю о ее существовании.

Ирина Ромбальская:

Существует множество суеверий, связанных с православием. Что считать суеверием, а что действительно традицией, которую стоит соблюдать?

Александр Кухта:

Для себя я поставил маркер в наполнении. Традиция – это повторяющееся действие, передающееся из поколения в поколение. Это то, что мы все любим. Например, мы наряжаем елку, собираемся в кругу семьи. Суеверие, это уже когда появляется магический компонент. Когда я вкладываю в традицию некое желание заставить высшие силы выполнять мою волю.

Ирина Ромбальская:

Для чего создан Ваш блог? Кто Ваша целевая аудитория?

Александр Кухта:

Молодые люди 25 лет. В основном парни, потому что мне, наверное, с ними проще общаться. Имеющие либо получающие высшее образование, которые любят иногда посмотреть что-то новое и прикольное на YouTube.

Я прекрасно понимаю, что заниматься прямым миссионерством с помощью интернета – это, наверное, даже невозможно. Потому нет ключевого момента – это передача живого опыта от сердца к сердцу.

Иначе мы скатываемся уже в манипуцляцию, что уже совсем не интерено. Я показываю людям, помогаю заронить мысль, что в церкви не все так тухло, как принято об этом думать. Возможно, эта мысль через 5-10-20-40 лет под действием других обстоятельств раскроется и приведет человека к Богу.

Ирина Ромбальская:

Какие самые популярные темы, что интересует Вашего зрителя?

Александр Кухта:

Как ни странно, чем проще и банальнее тема, тем она интересней. «Я проспал две пары, сходил в Макдак, после пары я пошел гулять, вечером с девушкой пошел на концерт…».

Вопрос: «Как относится Церковь к такому моему распорядку дня?»

А я стараюсь отвечать на вопросы аудитории.

Ирина Ромбальская:

Но ведь не прописано это в Библии. Где Вы черпаете ответы?

Александр Кухта:

Библия – это не учебник по математике и даже не по физике. Там нет четкой инструкции на каждый момент из жизни. И это даже хорошо. В рамках христианства, в рамках церкви есть огромное количество каких-то течений, мыслей, которые на обычные повседневные вещи смотрят очень по-разному. И это хорошо, что между нами есть разномыслие. Я не переступаю четкие позиции церкви, но эти рамки достаточно широкие, и здесь я волен говорить о чем-то своем. У меня есть большой процент аудитории – ребята, которые в церковь не пришли, но с интересом наблюдают со стороны.

Для них это новый, внезапно открытый мир.

Ирина Ромбальская:

Как Вы работаете с частью аудитории, которая не признает Вашу деятельность блогера?

Александр Кухта:

Субъективно, но мне кажется, что эта аудитория по количеству очень маленькая.

Ирина Ромбальская:

Может, потому что нет бабушек на YouTube?

Александр Кухта:

Я служу священником в нашем приходе, общаюсь с приходскими бабушками.