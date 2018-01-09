«Мужчина просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки»

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь – Наталья Хвир.

Сколько на сегодняшний день включено в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь объектов?

Наталья Хвир, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь:

5.563

Бывали ли такие случаи, что человек обращался к вам с просьбой признать его культурным наследием страны?

Наталья Хвир:

Если будет обоснование уникальности этого человека, тогда будем рассматривать.

Бывали ли у вас курьёзные заявки?

Наталья Хвир:

Да, такие были обращения. В прошлом году к нам обратился гражданин, причём не анонимно. Он просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки, что это наша культурная особенность.

Какой культурный объект войдёт в список историко-культурного наследия страны?

Наталья Хвир:

У нас есть ряд объектов, которые мы планируем вынести на Раду и рассмотреть. Мы последнее время много внимания придаем статусам нематериальных элементов. На сегодняшний день у нас находится такой элемент, мы его в ближайшее время вынесем на рассмотрение Рады – костюм свахи Кобринского района Брестской области, его изготовление и применение.