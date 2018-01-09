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«Мужчина просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки»

09 января 2018 07:15
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В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь  – Наталья Хвир.

Сколько на сегодняшний день включено в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь объектов?

Наталья Хвир, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь:
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Бывали ли такие случаи, что человек обращался к вам с просьбой признать его культурным наследием страны?

Наталья Хвир:
Если будет обоснование уникальности этого человека, тогда будем рассматривать.

Бывали ли у вас курьёзные заявки?

Наталья Хвир:
Да, такие были обращения. В прошлом году к нам обратился гражданин, причём не анонимно. Он просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки, что это наша культурная особенность.

Какой культурный объект войдёт в список историко-культурного наследия страны?

Наталья Хвир:
У нас есть ряд объектов, которые мы планируем вынести на Раду и рассмотреть. Мы последнее время много внимания придаем статусам нематериальных элементов. На сегодняшний день у нас находится такой элемент, мы его в ближайшее время вынесем на рассмотрение Рады – костюм свахи Кобринского района Брестской области, его изготовление и применение.

«Мужчина просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки»-1

«Мужчина просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки»-3

Что удалось спасти? Что нуждается в реставрации?

Наталья Хвир:
Есть такой элемент. Он входит не только в список государственно-культурных ценностей, но и в список нематериального наследия ЮНЕСКО – обряд «Колядные цари». Этот элемент находится в срочной охране. Эта традиция была возрождена. Она прерывалась на самом деле. Уникальность этого обряда в том, что в нём участвуют исключительно мужчины.

«Мужчина просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки»-6

«Мужчина просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки»-8

Кухня тоже может входить в список культурного наследия. Стоит вопрос о придании статуса клёцкам с душами на территории Витебской области.

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» (подробности).

«Мужчина просил придать статус нематериальной традиции, когда женщины дарят на 23 февраля мужчинам носки»-11

Какие любимые культурные ценности Натальи Хвир? Как попадают объекты в список культурного наследия? Узнаете, посмотрев видео.

# Культура # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси # Наталья Хвир

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