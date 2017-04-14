В Минске поблагодарили лучших меценатов страны: дипломы получили более 70 человек
Новости Беларуси. В Минске назвали имена лучших меценатов страны. Среди них представители крупных банков, концернов и заводов.
Почетные дипломы получили более 70 предприятий и организаций.
Благодаря спонсорской поддержке в стране ежегодно проходят крупные культурные события – такие, как «Славянский базар в Витебске», кинофестиваль «Лiстапад» и фестиваль национальных культур в Гродно.
Сергей Костюченко, председатель правления банка:
Мы активно участвуем в финансировании различных проектов. Постоянно участвуем в восстановлении Любчанского замка.
У нас совместные проекты с историческим музеем.
Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Мы планируем провести День Швеции в Старом городе в Минске. 3 июня там будет концерт, культурная программа.
Мы сейчас переводим последнего шведского лауреата Нобелевской премии по литературе на белорусский язык.
К слову, рынок таких культурных инвестиций в Беларуси со временем только набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спонсорский вклад в развитие искусства за 2016 год составил более пяти миллионов рублей.