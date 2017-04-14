В Минске поблагодарили лучших меценатов страны: дипломы получили более 70 человек

Новости Беларуси. В Минске назвали имена лучших меценатов страны. Среди них представители крупных банков, концернов и заводов. Почетные дипломы получили более 70 предприятий и организаций. Благодаря спонсорской поддержке в стране ежегодно проходят крупные культурные события – такие, как «Славянский базар в Витебске», кинофестиваль «Лiстапад» и фестиваль национальных культур в Гродно.

Сергей Костюченко, председатель правления банка:

Мы активно участвуем в финансировании различных проектов. Постоянно участвуем в восстановлении Любчанского замка.

У нас совместные проекты с историческим музеем.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:

Мы планируем провести День Швеции в Старом городе в Минске. 3 июня там будет концерт, культурная программа.