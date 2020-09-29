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«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария

29 сентября 2020 09:24
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Беларусь – край намоленный. Практически в каждом местечке есть свои церковь или костел. А есть жемчужины, как Жировичи, Сынковичи, Гервяты, Софийский собор. Мы отыскали на карте Мяделя настоящее чудо. Посреди леса расположены 14 каплиц.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -1

Наталья Баран, председатель ОО «Агроусадьбы Мядельского района»:
Об этом месте мне еще рассказывала моя бабушка, так как она является местной жительницей. Испокон веков сюда шли и будут идти люди. Ежегодно собирались тысячи паломников Мяделя для того, чтобы в один день все вместе прийти помолиться. У нас 16 июля проходят крестные ходы и паломники приезжают. С каждым годом их становится все больше и больше.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -4

Каждая из станций на протяжении двух километров изображают последний путь Иисуса Христа. И связано это с именем Антония Кощица, который владел живописными просторами в середине XVIII века. Долгое время у него не было детей. В надежде он едет в Рим, привозит на родину мощи святого Юстина и дает обет, что он выстроит костел. Жена долго молится, и на свет появляется долгожданный наследник с символичным именем – Юстин.  

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -7

Наталья Баран:
Проходит некоторое время, жена умирает, в няни берут молодую крестьянскую девушку Брониславу. Но так как ребенок очень шустрый и верткий, гуляя вдоль берега озера, он выворачивается, падает и тонет, спасти она его не может. Антоний Кощиц, злой, разъяренный приказывает эту девушку Брониславу заточить в каменный столп живьем лицом на озеро. И в эту ночь, когда она умирает, ему является Богородица, указывает вот на это место для того, чтобы он для будущих поколений во искупление своих грехов построил последний путь Иисуса Христа.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -10

Монахи Ордена босых кармелитов понимают – это послание с небес. Уже в 1772 году они построили Мядельскую кальварию. Первые паломники пришли на святую землю с Литвы, России и Украины. Католики и православные преодолевали сотни километров, чтобы просветиться. Местные уверяют, решение находится. Более того, люди возвращаются на эти лесные тропинки не раз. Главное – верить.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -13

Наталья Баран:
Прошло время, одна война, вторая, это все было разрушено, но в 2014 году этот крестный ход возродился. И если мы обратим внимание на стену, вот он камень со святой горы Кармелия, то он был привезен из этой святой земли в дань тем монахам Ордена босых кармелитов, которые выстраивали этот крестный ход, потому что именно на этой горе, у подножия этой горы зародился этот орден. Когда люди приходят сюда на экскурсию, чтобы пройти этот путь, они обязательно дотрагиваются до этого святого камня со знанием, что где-то поможет.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -16

Сейчас от былого величия остались руины лишь одной каплицы. Но по масштабам можно понять, что здания были фундаментальные, верующие могли отдохнуть и остаться наедине со своими мыслями. Сегодня за капличками ухаживают местные жители. Приносят лампадки и цветы. Нельзя забывать свою историю, уверены здесь.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -19

Наталья Баран:
На каждой остановке своя история. Если мы на второй остановке видим, что Иисусу накладывают крест, то мы задумываемся о том, что у нас своя жизнь, у каждого своя судьба и мы каждый несем свой крест. Каждый, наверное, с молодости должен задумываться, что каждому Бог дал талант и как он проявится, как его найти, вот в этом, наверное, и смысл всей нашей жизни.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -22

Анастасия Макеева, корреспондент:
После крестного хода паломники обязательно шли к святой кринице.

«На каждой остановке своя история». Чем уникальна Мядельская кальвария -25

Издавна считалось, что эта вода обладает чудодейственной силой, особенно она помогает тем, у кого болезни желудка.

# Год малой родины # Культура # Наталья Баран # Анастасия Макеева # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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