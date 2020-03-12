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«Строители по крупицам воссоздают то, что было создано предками нашими». Как обновляют Жировичский монастырь к 500-летию

12 марта 2020 10:32
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Жировичи меняют имидж! Уже этой весной православный мир отметит 550‑летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500‑летие со дня основания Свято‑Успенского мужского монастыря. И, конечно же, не останется в стороне от этих грандиозных дат и событий сам поселок, который на протяжении столетий был верным спутником самых важных событий.

Уже началась реконструкция монастырских зданий, ремонтируются дороги, дома, перекладываются коммуникации.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель председателя Слонимского райисполкома – Владимир Кот.

«Строители по крупицам воссоздают то, что было создано предками нашими». Как обновляют Жировичский монастырь к 500-летию-1

Как именно вы планируете улучшить, обновить агрогородок, при этом не потерять культурное и духовное наследие?

Владимир Кот, заместитель председателя Слонимского райисполкома:
Задача, конечно, непростая. Потому что наш Жировичский Свято-Успенский монастырь – это центр православия Беларуси. И, конечно же, за ту многовековую истори, которую он располагается на территории Слонимского района, он претерпел значительные изменения. И, конечно же, хочется, чтобы он и дальше оставался таким привлекательным для паломников и туристов. Поэтому всё делается для того, чтобы сохранить тот исторический вид, который он имел на протяжении многих веков. И сегодня, когда мы реконструируем братский корпус, здание колокольни, строители по крупицам воссоздают то, что было создано до нас предками нашими.

«Строители по крупицам воссоздают то, что было создано предками нашими». Как обновляют Жировичский монастырь к 500-летию-4

А сколько паломников и туристов принимает монастырская обитель?

Владимир Кот:
Очень трудно подсчитать. По той простой причине, что официально, когда люди приезжают – паломники, туристы, они заказывают экскурсию. От этих людей порядка 50 тысяч в год. Тех же людей, которые приезжают  лично на своих автомобилях, автобусах, проездом заезжают в Жировичи – их просто в разы больше. И посчитать, и конкретно сказать сколько – наверное, не возьмётся никто. Что касается туристической направленности Слонимщины, в прошлом году Слоним принимал День белорусской письменности. К этому празднику мы отремонтировали гостиницу «Щара». Она ремонтировалась в два этапа. Первый этап – мы отремонтировали весь номерной фонд. И на этот год, до1 мая, до празднования Дня Жировичской иконы Божьей матери мы ещё хотим успеть отремонтировать кафе.

Также в гостинице мы выделили помещение, мы в нём разместим информационно-туристический центр, чтобы люди, которые приезжают в Слоним, могли прийти в этот центр. У нас разработаны туристические маршруты. Их на территории Слонима и района пять. У нас, в Слонимском районе работают два аккредитованных гида-экскурсовода, которые могут рассказать очень интересно об истории, о прошлом, настоящем и, наверное, немножко о будущем нашего Слонимского района.

# Культура # Культура # Владимир Кот # Фотофакт

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