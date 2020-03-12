«Строители по крупицам воссоздают то, что было создано предками нашими». Как обновляют Жировичский монастырь к 500-летию

Жировичи меняют имидж! Уже этой весной православный мир отметит 550‑летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500‑летие со дня основания Свято‑Успенского мужского монастыря. И, конечно же, не останется в стороне от этих грандиозных дат и событий сам поселок, который на протяжении столетий был верным спутником самых важных событий.

Как именно вы планируете улучшить, обновить агрогородок, при этом не потерять культурное и духовное наследие?

Владимир Кот, заместитель председателя Слонимского райисполкома:

Задача, конечно, непростая. Потому что наш Жировичский Свято-Успенский монастырь – это центр православия Беларуси. И, конечно же, за ту многовековую истори, которую он располагается на территории Слонимского района, он претерпел значительные изменения. И, конечно же, хочется, чтобы он и дальше оставался таким привлекательным для паломников и туристов. Поэтому всё делается для того, чтобы сохранить тот исторический вид, который он имел на протяжении многих веков. И сегодня, когда мы реконструируем братский корпус, здание колокольни, строители по крупицам воссоздают то, что было создано до нас предками нашими.