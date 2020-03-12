«Строители по крупицам воссоздают то, что было создано предками нашими». Как обновляют Жировичский монастырь к 500-летию
Жировичи меняют имидж! Уже этой весной православный мир отметит 550‑летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500‑летие со дня основания Свято‑Успенского мужского монастыря. И, конечно же, не останется в стороне от этих грандиозных дат и событий сам поселок, который на протяжении столетий был верным спутником самых важных событий.
Уже началась реконструкция монастырских зданий, ремонтируются дороги, дома, перекладываются коммуникации.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель председателя Слонимского райисполкома – Владимир Кот.
Как именно вы планируете улучшить, обновить агрогородок, при этом не потерять культурное и духовное наследие?
Владимир Кот, заместитель председателя Слонимского райисполкома:
Задача, конечно, непростая. Потому что наш Жировичский Свято-Успенский монастырь – это центр православия Беларуси. И, конечно же, за ту многовековую истори, которую он располагается на территории Слонимского района, он претерпел значительные изменения. И, конечно же, хочется, чтобы он и дальше оставался таким привлекательным для паломников и туристов. Поэтому всё делается для того, чтобы сохранить тот исторический вид, который он имел на протяжении многих веков. И сегодня, когда мы реконструируем братский корпус, здание колокольни, строители по крупицам воссоздают то, что было создано до нас предками нашими.
А сколько паломников и туристов принимает монастырская обитель?
Владимир Кот:
Очень трудно подсчитать. По той простой причине, что официально, когда люди приезжают – паломники, туристы, они заказывают экскурсию. От этих людей порядка 50 тысяч в год. Тех же людей, которые приезжают лично на своих автомобилях, автобусах, проездом заезжают в Жировичи – их просто в разы больше. И посчитать, и конкретно сказать сколько – наверное, не возьмётся никто. Что касается туристической направленности Слонимщины, в прошлом году Слоним принимал День белорусской письменности. К этому празднику мы отремонтировали гостиницу «Щара». Она ремонтировалась в два этапа. Первый этап – мы отремонтировали весь номерной фонд. И на этот год, до1 мая, до празднования Дня Жировичской иконы Божьей матери мы ещё хотим успеть отремонтировать кафе.
Также в гостинице мы выделили помещение, мы в нём разместим информационно-туристический центр, чтобы люди, которые приезжают в Слоним, могли прийти в этот центр. У нас разработаны туристические маршруты. Их на территории Слонима и района пять. У нас, в Слонимском районе работают два аккредитованных гида-экскурсовода, которые могут рассказать очень интересно об истории, о прошлом, настоящем и, наверное, немножко о будущем нашего Слонимского района.