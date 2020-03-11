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Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту

11 марта 2020 14:07
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Новости Беларуси. В одном из столичных книжных магазинов начался цикл литературных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая посвящена конкретному региону Беларуси. 

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту-1

Первой представили Брестскую область. А значит на полках – фотоальбом «Цветочный край Беларуси», посвященный Давид-Городку, энциклопедия «Брест. 1000 лет», «Брестская Библия».

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту-4

Через такие издания можно лучше узнать не только историю и культуру малой Родины, но и ближе познакомиться с ее талантливыми людьми. Некоторые из них, кстати, тоже приехали на встречу. Это авторы книг, фотографы, краеведы. 

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы пастараліся выбраць тыя кнігі за 2019, 2018 і ранейшыя гады, якія звязаны і з 1000-годдзем Брэста, якія прысвечаны розным аспектам гісторыі Берасцейшчыны, якія выйшлі не толькі ў Мінску, але ў Брэсце і нават у іншых рэгіёнах Брэсцкай вобласці.

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту-10



В течение двух недель в книжном будет работать выставка со всеми представленными сегодня изданиями. А на очереди следующий регион – Гродно. 

# Книги # Культура # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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