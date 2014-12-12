Статус культурной столицы Беларуси перешел от Гродно к Бресту

Новости Беларуси. Статус культурной столицы Беларуси 12 декабря перешел от Гродно к Бресту. В символической церемонии передачи почетного статуса приняли участие руководители двух областных центров. Вот уже четвертый год такая эстафета переходит из одного белорусского города в другой, превращая их в эпицентр культурной жизни страны.

Юрий Карнелович, СТВ:

Символом Гродно, как культурной столицы Беларуси 2014 года, стал Областной драматический театр. Именно на его сцене в начале января городу над Неманом перешло почётное звание. Весьма символично, что здесь же сегодня подводят итоги насыщенного культурными событиями года и передают эстафету новой столице, городу Бресту.

Чтобы перечислить все мероприятия в рамках акции «Культурная столица Беларуси 2014» не хватит и нескольких часов. Но организаторы шоу 12 декабря постарались напомнить хотя бы самые значимые события 2014 года. О фестивалях, народных праздниках, громких концертах и национальных гуляниях рассказывают непосредственные их участники: артисты, музыканты, актеры, фокусники и художники.

За год в Гродно прошло более 300 культурных акций. Несомненно, самой масштабной и красочной из них стал 10 юбилейный фестиваль национальных культур. В начале лета он собрал представителей всех национальностей, проживающих в Беларуси.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

Самое значимое событие, конечно, это фестиваль национальных культур уже традиционно проходит в Гродно. С каждым годом он проводится, я считаю, все более качественно. Действительно, это заслуга в первую очередь тех людей, которые участвуют здесь.

Идея организовать в стране акцию «Культурная столица Беларуси» появилась ещё в 2010 году. Тогда же определили главную цель — сделать более доступными лучшие достижения национальной культуры для жителей всех уголков страны.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Усё ж такі плануем, каб і іншыя населеныя пункты, можа быть, меншыя па колькасці, але якія маюць свой статус у Рэспубліцы Беларусь, як і культурныя цэнтры, як гарады, якія маюць багатую спадчыну.

Первым почетное звание получил древний Полоцк. Затем были Гомель, Несвиж, Могилев и Гродно. В 2015 самым культурным городом страны станет Брест. Соответствующую программу там уже подготовили.

Юлия Бешанова, СТВ:

Заветную статуэтку и панно брестской публике продемонстрируют в начале января. Торжественная церемония тоже пройдет в театре, в один из дней международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера», который за 27 лет существования стал один из культурных брендов города над Бугом. Настоящим комплиментом городу и брестчанам стало участие в этом форуме музыкантов из 38 стран мира.

Получение статуса «самого культурного» города страны в 2015 для Бреста символично.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Учитывая, что город Брест, прежде всего, ассоциируется как символ мужества в годы Великой Отечественной войны, то основной акцент года «культурной» столицы — акцент патриотический. Мы будем в рамках года наращивать наш культурный потенциал в целом по городу, национальную культуру, традиции, развивать материальную базу учреждений культуры.

К слову, Брест — уникальный город, о котором не раз можно сказать: «впервые в Беларуси». Здесь найден и хранится первый и единственный букварь 13-14 веков. Именно Брест первым среди белорусских городов получил Магдебургское право. Здесь построена первая в Беларуси типография и открылся первый монетный двор. К «культурному» году уже разработана обширная программа — запланировано проведение около 150 республиканских и региональных творческих проектов, акций, форумов, главное место в которых будет отведено 70-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.