Жанна Жбанова, вдова скульптора Владимира Жбанова – о неизвестных работах белорусского мастера

Сложно представить сегодня улицы нашего города без полюбившихся бронзовых, но таких «живых» его обитателей. На правах «первой скульптуры» в Михайловском сквере свое место на лавочке заняла «Незнакомка». С 1998 года своенравная дамочка наблюдает за сумбурной жизнью столицы.

В том же скверике по соседству одиноко стоит хрупкая и беззащитная «Девочка с зонтиком», которая стала прообразом трагических событий на Немиге в 1999 году.

«Дама с собачкой», «Фотограф», «Лошадь», «Экипаж» и многие другие популярные бронзовые изваяния – в буквальном смысле дело рук известного белорусского мастера Владимира Ивановича Жбанова, который подарил городу своих современных героев и положил начало городской скульптуре.

Почему работы Жбанова такие «живые и настоящие»? Сегодня на этот вопрос автор работ ответить, к сожалению уже не может, но память о нем хранят городские улицы.

Жанна Жбанова, вдова Владимира Жбанова:

Работа «Маленький генерал». Она была создана в 2002 году. Поскольку Володя из семьи военнослужащих, папа был подполковником, замполитом, участником Великой Отечественной войны, авторитет незыблемый для сына. Вот он, как мальчишка, надевал фуражку. Он был такой худенький, маленький, беленький и просто «тонул» в этом мундире. В общем-то, он лепил себя маленького, свое впечатление, которое осталось на всю жизнь.

Творчество Владимира Жбанова – «бронзовая иллюстрация» его жизненного пути, где каждая скульптура – это особое настроение и очень личные переживания Владимира Ивановича.

Жанна Жбанова, вдова Владимира Жбанова:

Его призывают в армию после института (1979 год), и он попадает в Афганистан с витебской десантной дивизией. Тема войны отложила свой отпечаток на ряд работ, которые установлены у нас в Беларуси и за пределами. Здесь памятник в Светлогорске. С соавтором скульптором Костюковским он эту работу делал. Также есть на афганскую тему памятник в Глубоком, Витебской области.

Владимир 13 лет работал преподавателем высшей категории в училище художественном имени Глебова. Вот один из выпусков его последних.

С чего, в общем-то, началась эта творческая эпопея парковых работ – это «Дама на скамейке». Это собирательный образ, каждый приписывает себе. Это замечательно. И пусть каждая дама думает, что она его вдохновила.

Кроме узнаваемых работ белорусского скульптора своего времени ждут неизвестные произведения Владимира Жбанова. «Выставка-послание» с символичным названием «От меня…» представляет широкому кругу зрителей эскизы неустановленных скульптур.

Свое 60-летие Владимир Иванович как и творчество традиционно посвящает городу, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Жанна Жбанова, вдова Владимира Жбанова:

Насколько я помню, возможно, фильм «Мой ласковый и нежный зверь» навеял такую тему. Это грация, грация лошади, грация женская. Все вместе это очень-очень красиво. Владимир предлагал поставить в Лошицкий парк. И она, по-моему, как никакая другая работа вписывается в этот лошицкий ансамбль. Эта работа была принята на Совете художественном в 2008 году, но по разным причинам, можно быть, и финансовым, не установлена. И эскиз начинает разрушаться. Его, конечно, нужно восстанавливать.

Владимира Жбанова по праву называют «художником, навсегда изменившим образ белорусской столицы», «символом своей эпохи», а работы скульптора – «визитной карточкой и лицом Минска».

Жанна Жбанова, вдова Владимира Жбанова:

В нем было столько энергии, столько невысказанного, может быть, он спешил жить, я не знаю. Я ему говорю: «Ты пиши. Все время говоришь, как радио, а ты пиши». И он начал писать, он много писал. Наверное, коробка всяких заметок, рассказов каких-то, почеркушек. Это он писал все, это же его.

«Одно лишь спасение у художника – это его творчество. Здесь соврать с одной стороны легко, с другой – зачеркнуть себя. Если бы я не плакал или не смеялся над своими работами, меня не было бы как социального существа», – говорил Владимир Жбанов.

Жанна Жбанова, вдова Владимира Жбанова:

Это последняя работа Владимира, закончена была в ноябре 2011 года. Предлагал он ее поставить на ступеньках Минской детской филармонии. Будет ли она там стоять или нет, неизвестно, конечно. «Вечный образ дирижера».