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Большой новогодний бал в шестой раз прошел в Национальном академическом театре оперы и балета Беларуси

14 января 2015 07:39
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Новости Беларуси. Большой новогодний бал в Большом театре. Здесь уже в шестой раз проходит праздник вальса, полонеза и мазурки. В 2015 году вечер открылся с русского бала.

В канун Нового года по старому стилю сотни гостей собрались в оперном, чтобы перенестись на несколько веков назад в светский салон. По традиции, для собравшихся действовал строгий дресс-код: для дам – только вечерние платья в пол, а для кавалеров – строгие смокинги.

В программе вечера – традиционный русский бал, княжеский и изысканный венский. Все мероприятие сопровождалось необычными постановками, яркими представлениями и музыкальными номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Костел, балетмейстер - постановщик Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я придерживалась основных любимых танцев. Это всегда был полонез, которым открывали и закрывали бал. И не только открывали в прошедшем, но и сейчас так продолжают делать. Это был вальс, конечно. Он описан и в романах исторических. И все хотят учить вальс. И контр-данс, так как это несложный танец, но выглядит всегда затейливо, потому что там постоянные перемены накрест. Все хотели танцевать и его в том числе.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске

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