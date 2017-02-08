Станок XVI века, корейская каллиграфия и новинки литературы: что стоит посмотреть на Международная книжной ярмарке

Новости Беларуси. Более 30 стран и множество раритетных изданий. В Минске открылась Международная книжная ярмарка. Россия, Германия, Китай, Иран, США, среди почетных гостей – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Впервые в книжном форуме принимает участие Греция.

А вот приурочена масштабная ярмарка к 500-летию белорусского книгопечатания и юбилеям известных классиков – Янки Купалы и Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корейский национальный колорит всеми воспринят «на ура». Сон Джэ ни минуты покоя. Огромная очередь за переводами – словно безмолвное подтверждение: этот стенд на книжной выставке в топе. И ведь к корейскому литературному искусству каждый тоже прикоснется. В подарок – распечатанная первая страница из национальной книги (автор – создатель корейского алфавита).

Александра Грунько, секретарь посольства Республики Корея в Республике Беларусь:

Мы старались не отходить от традиционной корейской культуры и познакомить не только с литературой, но и с культурой в целом.

Учебная литература, научная, художественная. Более 30 стран и множество раритетных изданий.

Уже в 24 раз международный книжный форум радует всех литературных гурманов. Вот и в этом году ажиотаж. Кругом национальный колорит. Уже у входа всех посетителей встречает британский флаг и традиционная красная телефонная будка, чтобы окунуться в атмосферу Англии и наладить бизнес-мосты. Пока удается.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

Мы хотели бы поддерживать связи между издательскими бизнесами между Беларусью и Великобританией.

А вот в официальной церемонии открытия немного отошли от принятых канонов. Традиционная красная ленточка, а потом – как впрочем, и во время интервью журналистам, – признание. О собственных литературных вкусах.

К примеру, посол Великобритании в Синеокой лишь первые месяцы, но уже полюбила сонеты Богдановича.

А первый зам главы Администрации Максим Рыженков предпочитает литературу историческую и документальную.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Очень важно, что здесь наряду с книгами есть замечательные уголки, где можно увидеть, как 500 лет назад Франциск Скорина делал свою первую Библию.

Лилия Ананич, министер информации Республики Беларусь:

Очень важно, что государство поддерживает молодых литераторов. В этом году впервые объявлен и проведен конкурс молодых литераторов «Першацвет».

Не обошлось в 2017 году и без подарков к годовщине белорусского книгопечатания.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Один из самых популярных уголков на Белорусской книжной выставке – печатный станок. На подобном выпускал свои книги Франциск Скорина.

Станок воссоздан по гравюрам XVI века, чернила специальные. Только на одну страницу уходит несколько минут нелегкого труда. И такая возможность окунуться в прошлое век и понять, с чего начиналось печатное слово, была не только у нашей съемочной группы.

Владимир Лиходедов, лауреат премии «За духовное возрождение»:

Единственный действующий в нашей стране подобный станок. В Европе таких меньше 10.

Привезли и литературные новинки. От англичан – переиздания знаменитой классики, на белорусском и российском стендах – бестселлеры наших дней, книги Батраковой, Жвалевского и Пастернак. От коллег по Евразийскому союзу – Казахстана – яркая детская и научно-популярная литература.

Баглан Мамурбаева, заместитель директора издательства:

Мы видим даже лица, которые каждый год к нам подходят... Можно сказать, что мы знаем в лицо всех наших постоянных покупателей.