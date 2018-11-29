Стало известно, как будет выглядеть воссозданный Туровский крест

Новости Беларуси. 29 ноября принято решение, каким будет воссозданный Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе проектов по возрождению святыни, объявленном Белорусской православной церковью, участвовали девять ювелиров и художников. В реальность воплотят лишь эскиз молодого дизайнера. Размер будущего креста – чуть более 50 сантиметров. Его выполнят из серебра и золота, а также украсят драгоценными камнями.

Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации:

Это была достаточно сложная задача перед художником: с одной стороны, создать ценное произведение; с другой стороны, в это произведение вставить архаические вещи; с третьей стороны, это произведение создать в такой стилистике, чтобы оно соответствовало традициям Туровской епархии.