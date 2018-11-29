Стало известно, как будет выглядеть воссозданный Туровский крест

Новости Беларуси. 29 ноября принято решение, каким будет воссозданный Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 ноября принято решение, каким будет воссозданный Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конкурсе проектов по возрождению святыни, объявленном Белорусской православной церковью, участвовали девять ювелиров и художников. В реальность воплотят лишь эскиз молодого дизайнера.
Размер будущего креста – чуть более 50 сантиметров. Его выполнят из серебра и золота, а также украсят драгоценными камнями.
Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации:
Это была достаточно сложная задача перед художником: с одной стороны, создать ценное произведение; с другой стороны, в это произведение вставить архаические вещи; с третьей стороны, это произведение создать в такой стилистике, чтобы оно соответствовало традициям Туровской епархии.
Елена Андрющенко, победитель эскизных проектов воссоздания Туровского креста:
Очень многие параметры были заданы. Мне, как девушке, было легче обращаться с данным объектом, потому что там присутствовали ювелирные элементы. Все девушки любят драгоценные камни. Поэтому мне, как мне кажется, это было проще, чем мужчине.
По некоторым историческим сведениям, святыня исчезла во время землетрясения, которое разрушило древний Туров еще в XIII веке. Спустя столетия – в середине XX века – фрагменты артефакта обнаружили при раскопках. В 2017 году в ходе рабочей поездки в Гомельский регион Президент распорядился восстановить святыню.