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Арт-проект «H2O» открылся в галерее «Университет культуры» в Минске

05 декабря 2013 18:55
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Новости Беларуси. Вода как источник вдохновения. Арт-проект «H2O» представили белорусские творцы в галерее «Университет культуры». Посвятили выставку Международному году водного сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маститые и молодые художники, фотографы и дизайнеры поддержали инициативу ООН и отразили образ воды во всем многообразии, подняли глобальную проблему ее доступности для каждого человека. В экспозиции представлена живопись, графика, компьютерная графика, фото, арт-объекты, инсталляции.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт

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