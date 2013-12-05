Арт-проект «H2O» открылся в галерее «Университет культуры» в Минске

Новости Беларуси. Вода как источник вдохновения. Арт-проект «H2O» представили белорусские творцы в галерее «Университет культуры». Посвятили выставку Международному году водного сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маститые и молодые художники, фотографы и дизайнеры поддержали инициативу ООН и отразили образ воды во всем многообразии, подняли глобальную проблему ее доступности для каждого человека. В экспозиции представлена живопись, графика, компьютерная графика, фото, арт-объекты, инсталляции.