Сотрудники СТВ играют в группе «Зюська и Брунгильда»

Днём эти милые люди, наши коллеги из информационной службы СТВ - в центре событий, а вечерами они посвящают себя музе, точнее, музыке.

«Зюська и Брунгильда» - такое название музыкальная группа получила в наследство от двух влюблённых...маленьких сердец.

Быть, или не быть? Этим вопросом, как бедный шекспировский Ёрик, участники группы «Зюська и Брунгильда» не задавались. Сомнения растаяли, едва выяснилось, что люди, которые три года бок о бок делают новости, могут рука об руку идти по музыкальной тропе.

На двух стульях, как подмечено народными мудрецами, не усидишь. А вот по поводу любви сразу к двум музам они молчат. Видно, ни муза, ни человек, который их любит, от этого не пострадал. Творчество оно такое... «многомузное».

Схватка на одной сцене с опытными артистами в музыкальном поединке за звание лучшей рок-поп группы, где судьи профессионалы в области такого рода талантов, весьма волнительна. Учитывая тот факт, что группа «Зюська и Брунгильда» едва отметила свой полугодовой возраст, почётное второе место — это прорыв... в мир вечного искусства.

Группа «Зюська и Брунгильда»:

- Стараемся делать работу так, что у людей она вызывала улыбку. Мы ориентируемся на позитив.

Не стоит бояться вырваться из замкнутости своего круга - удивляйте и развивайтесь. Ведь реализация любой мечты начинается с фантазии.