Дебютный альбом Сьюзан Бойл бьет рекорды

Дебютный альбом 48-летней шотландской певицы Сьюзан Бойл, прославившейся на весь мир после участия в телевизионном шоу «Британия ищет таланты», занял первое место в британском хит-параде лучших альбомов.

По данным Official Charts Company, которая является составителем главных чартов Великобритании, в числе которых официальный хит-парад синглов и вышеупомянутый хит-парад альбомов, с момента выхода пластинки 23 ноября 2009 года в стране было продано более 410 тысяч копий. Таким образом «I Dreamed a Dream» поставил в Великобритании абсолютный рекорд по числу проданных копий в течение первой недели продаж и является на настоящий момент самым быстро продаваемым альбомом 2009 года, сообщает «РИА-Новости».

За несколько недель до выхода пластинка установила рекорд по числу предварительных заказов, поступивших от пользователей крупнейшего интернет-магазина Amazon. За 14 лет существования сетевого магазина такого ажиотажа не было даже в связи с переизданием альбомов The Beatles.