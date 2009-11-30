В Беларуси впервые опубликован средневековый трактат "Суммариум Ягайла и Витовта"

В Беларуси впервые опубликован перевод знаменитого средневекового трактата по истории Великого княжества Литовского - так называемого "Суммариума Ягайла и Витовта". Он напечатан в последнем номере журнала "Беларуская думка".

"Суммариум Ягайла и Витовта" был написан одним из рыцарей Тевтонского ордена спустя несколько лет после Грюнвальдской битвы 1410 года. По сути, это произведение являлось литературной местью крестоносцев за сокрушительное военное поражение, которое они потерпели от армий Великого княжества Литовского и Польши. Автор проследил историю ВКЛ от времен князя Витеня до 1412 года. "Суммариум" стал первым историческим произведением, в котором излагалась легенда о том, что великий князь литовский Гедимин якобы был по происхождению конюхом.

В "Суммариуме" повествуется про походы Давыда Гродненского в Польшу и Германию, про ожесточенную борьбу за власть между Витовтом и Ягайлом, про героическую оборону литовцев и белорусов от агрессии Тевтонского ордена.

Текст этого произведения, написанного на старонемецком языке, сохранился до наших дней в копии XVI века, которая включена в состав хроники прусского священника Пауля Поля. Он был издан еще в XIX веке, но на современные языки до сих пор не переводился, сообщает БЕЛТА.