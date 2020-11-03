«Снова зададим вопрос: «Счастливы ли наши герои?» В Жодино театр «Штурх» открывает новый сезон

Новости Беларуси. Народный молодежный театр «Штурх» открыл новый сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После небольшого перерыва, связанного с распространением COVID-19, артисты жодинского Дома культуры вернулись на сцену с новым творческим проектом. Он называется «Свидание» и объединяет отрывки из пьес и произведений известных авторов. В репертуаре – повести Пушкина, Мележа, Островского, Чехова, стихи Короткевича, Богдановича, Ахматовой и многих других.

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Все спектакли исполняют непрофессиональные актеры, но, как отмечают многие зрители, это прекрасная театральная площадка.