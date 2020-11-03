«Снова зададим вопрос: «Счастливы ли наши герои?» В Жодино театр «Штурх» открывает новый сезон
Новости Беларуси. Народный молодежный театр «Штурх» открыл новый сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
После небольшого перерыва, связанного с распространением COVID-19, артисты жодинского Дома культуры вернулись на сцену с новым творческим проектом. Он называется «Свидание» и объединяет отрывки из пьес и произведений известных авторов. В репертуаре – повести Пушкина, Мележа, Островского, Чехова, стихи Короткевича, Богдановича, Ахматовой и многих других.
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Все спектакли исполняют непрофессиональные актеры, но, как отмечают многие зрители, это прекрасная театральная площадка.
Светлана Мытник, руководитель народного молодежного театра «Штурх»:
Огромный плюс, когда у мероприятия есть атмосфера, то есть энергетика – и у нас получилось. Самодеятельный актер достоин того, чтобы был зал. Мы же общаемся со зрителями, для этого мы это делаем. Поэтому я предложила, и руководство поддержало, что нужно сделать паузу. И мы теперь репетируем, готовимся, и у нас, я надеюсь, будет спектакль, который, в общем-то, на зал – мы снова сделаем «Безымянную звезду», снова зададим вопрос: «Счастливы ли наши герои?»
В 2020 году жодинский Дворец культуры, где актеры активно работают над новой постановкой, отмечает 60-летие. К юбилею артисты готовят специальную программу и обещают произвести на публику большое впечатление.