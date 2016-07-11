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На «Славянский базар в Витебске» уже аккредитовано более 600 человек

11 июля 2016 11:02
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Новости Беларуси. Служба аккредитации «Славянского базара в Витебске» уже выдала более 600 фестивальных бейджей его участникам. Первыми стали работники технических служб, представители СМИ и некоторых творческих коллективов.

В город также прибывают главы национальных делегаций.

Основной наплыв гостей ожидается 14 июля, в день официального открытия фестиваля.

Напоминаем, что в нынешнем году он юбилейный, 25-ый. Ожидается, что на «Славянский базар в Витебске» будет аккредитовано около 5,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура

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