Канонизацию Собора белорусских святых празднуют православные 10 июля

Новости Беларуси. Православные сегодня празднуют канонизацию Собора белорусских святых.

Накануне митрополит Павел возглавил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. А сегодня Белорусская православная церковь проводит праздничные богослужения.

Отмечать этот день верующие начали в 1984-м году.

В Собор тогда вошли 15 небесных заступников Беларуси, живших в разные века.

Самый древний из них — епископ Мина Полоцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Долгополов, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Мы сегодня вспоминаем не только тех, кто прославлен, кто известен церкви и людям. Но и всех тех, кто ещё Богом нам не открыт, всех тех праведников, всех тех святых, которые молятся за нас, за наш народ и за наше государство у Престола Божия