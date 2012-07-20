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Славянский базар в Витебске 2012. Репетиция участников конкурса исполнителей эстрадной песни

20 июля 2012 12:08
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Фрагменты, которые не вошли в телеверсию. Участники конкурса «Витебск-2012» очень дружелюбны друг к другу. Федерика Маринари (Италия) поддерживает аплодисментами Михаелу Носкову из Чехии. А вокалист Саша Сонг рассказал, почему для него «Славянский Базар» важнее, чем «Евровидение».  

Саша Сонг (Литва):
«Славянский базар» ближе к моему дому, поэтому уже не так страшно. Но на самом деле сравнивать этот фестиваль с «Евровидением» сложно. Оба конкурса находятся на высоком уровне. «Славянский базар» отличается тем, что здесь много гостей, звёзд эстрады со всей Европы. Лично мне здесь намного уютнее. По-русски можно со всеми разговаривать!

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Славянский базар в Витебске # Саша Сонг

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