Славянский базар в Витебске 2012: репетиция оркестра Михаила Финберга

Репетиция Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением маэстро Михаила Финберга. Эта программа стала закрытием фестиваля искусств «Славянский базар – 2012». Она приурочена к 25-летию оркестра.

В мероприятии приняли участие такие белорусские исполнители, как Руслан Алехно, Светлана Вежновец, Лариса Грибалева, Руслан Мусвидас, Саша Немо, Николай Скориков, Наталья Тамело, Государственный ансамбль танца Беларуси под руководством Валентина Дудкевича и др.

Также оркестр поздравили зарубежные гости. С оркестром Михаила Финберга спела и знаменитая российская исполнительница блюза Виктория Пьер-Мари.

Виктория Пьер-Мари, исполнительница блюза (Россия):

Для любого музыканта и певца участие в любом концерте это уже праздник. А уж тем более в концерте такого масштаба, под аккомпанемент замечательного оркестра и такого же дирижёра – это подарок, своеобразный отчёт за год. Здесь хорошая атмосфера, которую создают не вешалки и кресла, а люди. Я вот настроена на прекрасный праздник, а значит он будет самым лучшим.