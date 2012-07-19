Выставка современных белорусских художников будет организована на ограждении парка Челюскинцев

Новости Беларуси. Репродукции картин известных белорусских художников в рамках арт-проекта Zabor будут представлены под открытым небом. Картины будут экспонироваться на ограждении парка Челюскинцев со стороны проспекта Независимости в течение двух с половиной месяцев.

Арт-проект Zabor - это сорок работ четырех белорусских художников, которые работают в различных жанрах и направлениях - от наивного искусства до концептуализма. Минчане и гости столицы смогут познакомиться с творчеством Руслана Вашкевича, Сергея Каваля, Владислава Стальмахова, Виктора Альшевского.

Виктор Альшевский, художник, лауреат государственной премии Беларуси:

Проект Zabor - настоящее событие не только потому что подобный проект проходит в Беларуси впервые, но и потому что это проект международного уровня. Он даёт возможность по-новому прочитать искусство. Я сразу поддержал идею необычной выставки. Надеюсь, она поможет приобщить людей к белорусскому искусству и вызовет у них желание чаще бывать в музейных залах.

Жители больших городов привыкли к тому, что у художественного искусства свое пространство - музеи, галереи, утверждают организаторы арт-проекта. Чтобы увидеть художественное произведение нужно по меньшей мере купить билет. Главная идея проекта Zabor по мнению организаторов - попытка ответить на один из самых сложных и болезненных для национальной культуры вопрос: Кто такие белорусы?

Владислав Стальмахов, художник:

Красивый проект: этажи и лестницы нужно разбивать такими плотами чаще, и тогда был бы Минск в два раза больше, людям было бы интереснее жить. Ведь выставка под открытым небом заставляет улыбаться и мечтать.

Организаторам выставки выступила управляющая компания фондом прямых инвестиций «Зубр Капитал».

Олег Хусаенов, генеральный директор компании «Зубр Капитал»:

Арт-проект Zabor - уникальный для Беларуси проект, по своему масштабу и содержанию он не имеет аналогов. Это возможность показать, что искусство создается не где-то в мастерских, а здесь и сейчас. Широкий круг зрителей сможет увидеть картины современных художников, что, безусловно, будет способствовать интересу к белорусскому искусству, увеличение его популярности.

Справка ctv.by:

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат государственной премии Беларуси. Работает в жанрах портрета и натюрморта. Картины находятся в галереях и частных коллекциях Италии, Израиля, Польши, США, Швейцарии, Франции, Турции.

Владислав Стальмахов, художник, скульптор. Персональные выставки: Минск, Москва, Швейцария, Швеция, Дания, Германия.

Руслан Вашкевич, художник. Отдельные работы и серии представлены в коллективных проектах Bel-Art-Tranzit (Москва, 1996), Арт-Конституция (Москва, 2003), Balota Empire (Киев, 2005), Gender Check (Вена-Варшава, 2009 – 2010), Opening the Door? Belarusian Art Today» (Вильнюс-Варшава, 2010 – 2011).

Сергей Каваль, художник, работает в жанре примитивизм. Его картины находятся в частных коллекциях в России, Германии, Франции, Бельгии.