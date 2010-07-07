«Славянский базар» откроется 9 июля

Но Юрий Антонов, Томас Андерс и Елена Ваенга дадут сольные концерты еще до официального старта фестиваля.

Транспортная служба готовится провожать и встречать поезда с участниками в Витебске, Минске, Орше и даже лайнеры в минском аэропорту. В фестивальном автопарке 5 десятков vip-машин от частных автовладельцев из Витебска и 5 Мерседесов представительского класса из Минска. Один из них – «Лонг» с удлиненной базой – специально для Дмитрия Хворостовского.

У Сергея фестивальный стаж работы – 6 лет. На его белом авто исполнитель «Самбо белого мотылька» кружил по Витебску в прошлом году. Валерий Меладзе, рассказывает водитель, самый разговорчивый из артистов, кто проехал в его Х-5.

Сергей Шурпаков, водитель:

Меладзе любит покататься по городу, посмотреть на витебских девушек.

В фойе гостиницы «Лучеса расположился белый рояль. Австрийское цифровое пианино выписали специально к «Славянскому базару».

Елена Сыч, начальник бюро приема и размещения гостиницы «Лучеса»:

«Трехкомнатные – это рабочий кабинет, гостиная и спальня. Апартаменты 3-комнатные снабжены у нас дополнительно кухней, дополнительно санузел для гостей. На время фестиваля все номера забронированы, ожидаем 100% наполняемость.

100% аншлаг ожидают и в Летнем Амфитеатре. Пока здесь в самом разгаре монтаж сцены. Под сводами Амфитеатра уже появилась гигантская светодиодная люстра. Конструкция состоит из ярусов, за что ее прозвали тортом. Во время номеров она будет трансформироваться, меняя положение.