Представители Нидерландов и Черногории впервые приедут в Беларусь на «Славянский базар»

В Витебске сегодня прозвучат первые аккорды 19-го международного фестиваля «Славянский базар». Череду сольных концертов откроет выступление Юрия Антонова. Сегодня же юные участники Международного детского конкурса «Витебск-2010»узнают свои номера, под которыми они выйдут на сцену.

Всего в этом году блеснут талантами 22 юные звёздочки из 19-ти стран. Впервые в Беларусь приедут представители Нидерландов и Черногории. Нашу страну на конкурсе представит 11-летняя солистка Национального центра музыкального искусства имени Мулявина Злата Ларченко и 9-летняя Аня Зайцева. Пройти первое испытание юным талантам предстоит уже завтра.

Ну, а чтобы добраться до фестивальной столицы было проще, с сегодняшнего дня из Минска в Витебск будет курсировать специальный скорый поезд. Расстояние от столицы до «Славянского базара» он преодолеет за 3 с половиной часа.

