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«Славянский базар – 2020». Кто будет выступать на фестивале?

16 июля 2020 07:10
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Новости Беларуси. 16 июля в Витебске зазвучат позывные «Славянского базара». Торжественное открытие фестиваля по традиции пройдет в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар – 2020». Кто будет выступать на фестивале?-1

На сцену выйдут известные белорусские и российские исполнители – Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Алена Ланская.

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Во время концерта вручат и специальную награду Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Кому она достанется, станет известно в 15 часов, во время открытия именной звезды лауреата на витебской Аллее звёзд. Меж тем артисты и участники фестиваля продолжают прибывать в фестивальный Витебск. 

«Славянский базар – 2020». Кто будет выступать на фестивале?-4

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
Службой аккредитации уже выдано почти две тысячи карточек аккредитаций гостям и участникам фестиваля. Приехали гости и звёзды, которые будут выступать на концерте открытия. До этого аккредитовывались службы дирекции, технические службы, пресса, телевидение. Все те, кто будет освещать и помогать работе фестиваля.

«Славянский базар – 2020». Кто будет выступать на фестивале?-7



Насыщенная программа ждет гостей и на улицах города. Здесь активно включатся в фестиваль участники фэста уличного искусства. А поздней ночью в кинотеатре под открытым небом, возле концертного зала «Витебск», презентуют белорусский киноальманах «Война. Остаться человеком». Вход на все эти площадки – бесплатный.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Ольга Соколова # Фотофакт

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