«Славянский базар – 2020». Кто будет выступать на фестивале?

Новости Беларуси. 16 июля в Витебске зазвучат позывные «Славянского базара». Торжественное открытие фестиваля по традиции пройдет в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцену выйдут известные белорусские и российские исполнители – Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Алена Ланская.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»

Во время концерта вручат и специальную награду Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Кому она достанется, станет известно в 15 часов, во время открытия именной звезды лауреата на витебской Аллее звёзд. Меж тем артисты и участники фестиваля продолжают прибывать в фестивальный Витебск.