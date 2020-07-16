«Славянский базар – 2020». Кто будет выступать на фестивале?

Новости Беларуси. 16 июля в Витебске зазвучат позывные «Славянского базара». Торжественное открытие фестиваля по традиции пройдет в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 июля в Витебске зазвучат позывные «Славянского базара». Торжественное открытие фестиваля по традиции пройдет в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцену выйдут известные белорусские и российские исполнители – Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Алена Ланская.
Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»
Во время концерта вручат и специальную награду Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Кому она достанется, станет известно в 15 часов, во время открытия именной звезды лауреата на витебской Аллее звёзд. Меж тем артисты и участники фестиваля продолжают прибывать в фестивальный Витебск.
Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
Службой аккредитации уже выдано почти две тысячи карточек аккредитаций гостям и участникам фестиваля. Приехали гости и звёзды, которые будут выступать на концерте открытия. До этого аккредитовывались службы дирекции, технические службы, пресса, телевидение. Все те, кто будет освещать и помогать работе фестиваля.
Насыщенная программа ждет гостей и на улицах города. Здесь активно включатся в фестиваль участники фэста уличного искусства. А поздней ночью в кинотеатре под открытым небом, возле концертного зала «Витебск», презентуют белорусский киноальманах «Война. Остаться человеком». Вход на все эти площадки – бесплатный.