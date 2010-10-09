Скульптор Павел Войницкий: Не вижу нужды в таком количестве бронзовых дворников и сантехников на минских улицах

Забавные персонажи на улицах Минска встречаются с завидной периодичностью. Но как-то слишком уж похожи по стилю исполнения. Создается впечатление, будто скульпторы начинают повторяться.

Павел Войницкий, кандидат искусствоведения, доцент архитектурного факультета БНТУ, скульптор:

Где разнообразие форм, сюжетов? Не вижу нужды в таком количестве дворников, сантехников и других бронзовых представителей различных профессий на столичных улицах. Хотя у меня тоже есть работы, выполненные в реалистичной манере.

Раньше были нужны изваяния вождей. Лепили их за хорошие деньги, поэтому Ленина скульпторы так и называли — кормилец. Впрочем, монументы необходимы и сегодняшнему времени. В министерстве культуры есть документ, где расписано, каким национальным героям, историческим деятелям будут установлены памятники. Принципы реализации скульптуры пока остаются советскими, хотя время поменялось, появились новые материалы, техники. И самое главное — авторы больше не ограничены рамками соцреализма. Все мы воспитывались в ключе советской эстетики. Именно реалистическая скульптура получает и сегодня безусловное одобрение и понимание. Однако наша, художников, задача — идти вперед, отбрасывая штампы, искать формы, которые адекватны XXI веку.

У входа в художественную галерею Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника на днях появилась новая работа Войницкого — ваза с цветами, сделанная из вторсырья. В Европе ресайкл арт (recycle art) довольно раскрученное направление в искусстве.

Примеры нестандартной скульптуры в Минске встречаются. В сквере Янки Купалы установлены несколько каменных абстракций. Абстрактные формы из камня — результат городских пленэров, которые проходили в конце 1980-х., пишет «МК».