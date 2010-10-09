В Витебской области солдат нашел монеты времен Ливонской войны во дворе костела

В Верхнедвинске группа военнослужащих отдела пограничной службы «Верхнедвинск» находилась на экскурсии во дворе костела Рождества Пресвятой Богородицы.

Павел Горбач, солдат:

Мы собирались возвращаться в часть. Вышли во двор костела, там сейчас идут земляные работы. Я случайно заметил кожаный мешочек, который торчал из земли. Подошел поближе, потянул за него, а из мешка монеты посыпались.

Оказалось, Павел Горбач нашел мешочек с 392-мя монетами 1557—1564 годов. Историки считают, что монеты лежат в земле еще с Ливонской войны, так что находку можно считать событием для науки.

По закону человек, нашедший клад, претендует на 25 процентов от его стоимости. Солдат уже решил передать эти деньги на благотворительность, пишет «НГ».