Великие художники XX века находили вдохновение у своих русских жен

Русские жены были для своих знаменитых мужей и музами, и возлюбленными, и советчиками, и критиками. Они внесли огромный вклад в известность своих великих мужей, в изысканность и неповторимость произведений.

Самая красивая балерина Дягелевской антрепризы Ольга Хохлова вскружила голову не кому-нибудь, а самому Пабло Пикассо.

Уже тогда все понимали, что он гений. И Пикассо был так влюблен в красавицу, приехавшую из России, что даже принял православие и венчался со своей молодой женой в русской церкви Александра Невского в самом центре Парижа.

Лидия Делекторская – изысканная, очень красивая, невероятно скромная, которая на много лет стала музой, возлюбленной и помощницей уже тогда совсем не молодого, великого и потрясающего художника Анри Матисса.

Она жила довольно бедно, в крошечной парижской квартире. Но всю жизнь, когда работала у Матисса, покупала его рисунки и собирала картины художника. Свое великолепное собрание она подарила Пушкинскому музею.

Невероятным был и роман, поэтичный, со множеством стихов и блестящих рисунков, еще совсем юной 20-летней Анны Андреевны Ахматовой и начинающего художника, невероятно талантливого, но столь же невероятно бедного, совсем нищего Амадео Модильяни.

Какие стихи сочиняла она, какие её портреты писал он! В Париже, в знаменитом Люксембургском лесу, который обожают многие, стоит скамейка. На ней сидели и целовались Ахматова и Модильяни.

Не всегда эти союзы были удачны. Так, например, спустя какое- то время тот же Пикассо разлюбил Ольгу Хохлову и бросил ее. А она, действительно, просто тронувшись умом, преследовала его до конца своей жизни.

Гала Дали – очень своеобразная и очень яркая, очень жесткая, энергичная, со стальным характером, с потрясающей фигурой.

Она была русской, родом из Казани. И настоящее её имя и фамилия – Елена Дьяконова. Но мама, давшее имя Елена, почему-то очень его не любила. С детства дочку стала звать Галей. А потом она станет Гала. «Гала», по-французский, – «праздник». А «Гало» – это кольцо вокруг солнца или луны.

Имя действительно стало пророческим. И великолепная Гала в молодости не была очень красива, однако у нее всегда была божественная фигура.



Ей было совсем мало лет, когда семья переехала в Москву. Девочка очень хорошо училась. Она всегда была умной. Особенной ей давались иностранные языки. Подростком Гала очень подружилась с двумя сестрами, Настей и Мариной Цветаевыми. Говорят, что юная Марина Цветаева своей близкой подруге даже посвятила несколько стихотворений.



Для своих мужчин она становилась роковой женщиной. И когда бросала их, мужчины не могли ее забыть. И она, Гала, стала музой, секретарем, возлюбленной, матерью, первым критиком и первой советчицей для великого художника Сальвадора Дали.



Фактически она сделал художника Сальвадора Дали. Смогла его так невероятно раскрутить, как говорят сегодня, и сделать знаменитым на весь мир. Она стала гениальным менеджером своего гениального мужа.

Элеонора Езерская