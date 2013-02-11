Скоро в Мяделе появится памятник Максиму Танку

Новости Минской области. Застывший в камне. Памятник народному поэту Беларуси Максиму Танку скоро появится на родине песняра, в Мяделе. С инициативой выступили земляки поэта, их поддержали районные и областные власти и Министерство культуры. Сегодня уже подтвержден эскизный проект монумента.

Это совместная работа скульпторов Александра Финского и Ивана Миско, а также архитектора Армена Сардарова. За основу авторы взяли стихотворение Максима Танка «Камяні». Поэт будет идти по брусчатой дороге. Архитектурная задумка олицетворяет собой жизненный путь поэта. Высота помятника – почти 3 метра. Материалы – натуральный камень и бронза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Подгол, начальник отдела культуры Мядельского райисполкома:

Месца, дзе ўстаноўлены зараз камень, выбіралі самі мядзельчане, я лічу, што гэта месца выбрана невыпадкова, таму што насупраць – бібліятэка наша районная, якая носіць імя народнага паэта. Гэта цэнтр горада і гэта тое месца, дзе праходзяць шматлікія мерапрыемствы, якія ладзяцца на вуліцы. Атрымоўваецца так, што Танк будзе сустракаць яшчэ і гасцей горада.