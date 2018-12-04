«Сказал: «Тариел, пиши песни. Только тебе доверяю». Майсурадзе делает альбом на стихи Рыгора Бородулина

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец, композитор и киноактёр – Тариел Майсурадзе и арт-директор, телеведущая – Арина Ястреб.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец, композитор и киноактёр – Тариел Майсурадзе и арт-директор, телеведущая – Арина Ястреб.
Тариел Майсурадзе, певец, композитор и киноактёр:
Я делаю белорусский альбом на стихи Рыгора Бородулина.
Арина Ястреб, арт-директор, телеведущая:
Он лично разрешил Тариелу написать песни.
Тариел Майсурадзе:
Сам лично начитал, на видео снял. И сказал: «Тариел, пиши песни. Только тебе доверяю».
Арина Ястреб:
Это буквально за год до ухода Рыгора Бородулина.
Тариел Майсурадзе:
И очень интересные стихи, очень красиво. Почему мы записали – потому что, когда он передал около 40 стихов, я говорю: «Мне бы хотелось, чтобы Вы начитали лично, чтобы понять, как из Ваших уст звучит на белорусском. Как правильно это всё передавать». Потому что, когда правильно разговаривают на белорусском языке – очень красиво.