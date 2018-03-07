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Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи

07 марта 2018 19:41
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Новости Беларуси. В мир, в котором удивительным образом переплетаются мифология, религия и традиции, можно погрузиться в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -1

«Территория земных надежд»  так называется экспозиция народной корейской живописи минхва. Ширмы и свитки, выполненные на шелке и бумаге, специальным рейсом доставили из Сеула.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -3

Сейчас они – экспонаты музея. А в XIX веке такие произведения искусства можно было встретить в каждом доме. Живопись была неотъемлемой частью повседневной жизни корейцев.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -5

Ею украшали ширмы, ворота и даже дверцы шкафов. Минхва дословно переводится с корейского языка как народная живопись. Художники без специального образования, но с большой тягой к искусству создали этот пласт культуры.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -7

Никита Монич, научный сотрудник Национального художественного музея:
Это слепок с повседневной жизни, слепок мечт, страхов. Слепок того, как корейское искусство формировалось. Увидеть это интересно, но еще интереснее – почувствовать, что ты понимаешь язык, на котором говорит это искусство.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -9

Живопись, в которой нет ни одного случайного символа. За каждым скрываются желания, страхи и мечты простого человека. Отсюда и название – «Территория земных надежд».

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -11

Камилла Шах, СТВ:
Один из центральных символов корейской живописи – цветок лотоса. Рождаясь в мутной воде, он остается незапятнанным. А потому лотос стал олицетворением чистоты, неуязвимой для суетного мира.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -13

Изображение рыбы – к процветанию и достатку, журавль – к долголетию. Но на особом пьедестале – хищный зверь. Не зря Корею называют «страной, где разговаривают с тиграми». По этой же причине именно тигренок стал символом прошедшей Олимпиады.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -15

Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Республике Беларусь:
Культурное сотрудничество – это фундамент отношений между двумя странами. Оно не только сближает Беларусь и Корею, но и помогает нам лучше понимать друг друга.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -17

Более семи тысяч километров разделяют Минск и Сеул. Но культура не знает расстояний и выстраивает мосты там, где этого хотят люди.

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -19

Синтез мифологии, религии и традиций: в НХМ представили экспозицию народной корейской живописи -21

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Корея

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