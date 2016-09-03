День белорусской письменности в Рогачеве: концерт, город мастеров, «друкарня» и открытие мемориальной доски Каплана

1 сентября всколыхнуло жизнь после летнего затишься – больше движения стало на утренних улицах, новые знания – повзрослевшим детям. Но и старое забывать не стоит. Первый источник знаний в печатном виде на белорусском языке появился ровно 500 лет назад. И наследие Скорины – в центре Дня белорусской письменности, который в этом году проходит в Рогачеве. Сейчас там находится наш корреспондент Анастасия Бенедисюк, она с нами на связи.

Атмосфера здесь не просто волшебная, она таинственная. Еще бы, ведь речь идет о величайшем из искусств – искусстве слова. И оно – белорусское, матчына – звучит сегодня так сладко (и дело не в том, что город сгущенки) ото всюду. За моей спиной находится главная сценическая площадка. Именно на ней уже через десятки минут начнется первый концерт-посвящение Беларуси этого дня. Репетиции не прекращаются ни на минуту.

Кстати, на этой сцене, только уже 4 сентября ровно в полдень пройдет официальная церемония открытия национального праздника, а следом и художественно-театрализованное действо. Затем здесь же на Центральной площади вот уже во второй раз назовут лучших белорусских авторов. 7 номинаций, денежные поощрения и признание читателей.

Особо хочется акцентировать внимание на специализированных павильонах – они буквально по всему городу. И у каждого, что особо приятно, большие очереди.

Не первый год в литературном эпицентре и так называемая «друкарня» XVI столетия. Скориновские традиции. Любой желающий в этот уикенд в Рогачеве может попробовать себя в роли первопечатника.

Участник праздника:

Многие думают, что нажал на кнопочку принтера и вылезла картинка. Все просто и уже к книгам относятся как-то по-другому. Придя сюда, когда каждый человек может почувствовать себя великим первопечатником хотя бы на время.

А буквально час назад здесь завершился конкурс юных чтецов. Наперебой маленькие белорусы декламировали творения земляков. Причем творчески подошли мальчишки и девчонки не только к выбору репертуара, но и внешнему виду.

Участница праздника:

Я выбрала такой белорусский костюм, который хорошо передает атмосферу.

Не могу не рассказать и о выдающихся уроженцах Рогачева. Анатолий Каплан, к примеру. Все чаще его называют «ленинградским графиком», и мало кто знает, что родом он из этих мест. Теперь его именем, кстати, называют детскую школу искусств в Рогачеве. И на открытие именной доски из Санкт-Петербурга даже приехал коллекционер работ Каплана.

Исаак Кушнир, коллекционер (Россия):

Это один из самых ключевых художников XX века. До последних дней все его произведения, все литографические циклы, которые он делал, так или иначе связаны с Рогачевом. Он безмерно любил этот город.

А агрогородок Журавичи собрал на международный литературный праздник в честь народного писателя Андрея Макаенка 3 сентября мастеров слова из 13 стран мира. Наверняка не меньше гостей будет и на выставках юбиляров – к 125-летию Богдановича, 95-летию Мележа или, к примеру, 75-летию Мулявина. На открытии, кстати, последней выставки был настоящий аншлаг.

За время подготовки к Дню белорусской письменности город существенно преобразился. А уже завтра здесь откроется Дом книги и первый книжный магазин. И вот что еще интересно: планируется, что и горожане, и гости должны прийти на это мероприятие со своей любимой книгой. Что ж, узнаем, кто что читает.

Вообще, на эти два дня Рогачев превратился в одну большую концертную площадку. Есть и город мастеров. А шашлыки, драники – этот вкус и аромат просто не передать через объектив камеры.

Нужно также отметить, что завершится праздник, День белорусской письменности, завтра в 8 вечера. Есть еще целые сутки.

Расстояние между Минском и Рогачевом – чуть более 200 км. А что это, когда речь идет о вечном?