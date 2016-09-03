Памятник Винценту Дунину-Марцинкевичу и Станиславу Монюшко в Минске: где установлен и как создавался

Сердце города бьется вместе с настроением его жителей. Джазовые вечера, Концерты у Ратуши, уличные спектакли. В Верхний город приходят все больше и больше минчан. Здесь появляются новые бронзовые жители столицы. Войт и городские весы уже стали местными достопримечательностями.

А 3 сентября в творческую беседу вступили талантливые минчане XIX века: драматург Винцент Дунин-Марцинкевич и композитор Станислав Монюшко – создатели белорусской национальной оперы. Место в уютном скверике вблизи Ратуши выбрано неслучайно: недалеко на месте современного отеля «Европа» раньше располагался городской театр, где в 1852 году и была поставлена комическая опера «Сялянка», или «Сельская ідылія».

Работать с национальными героями и изучать историю для авторов скульптуры – отца и сына Гумилевских – всегда в радость. Их мастерская – галерея характеров: Максим Богданович, Франциск Скорина, Ефросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Владимир Короткевич. Здесь и конкурсные проекты, и воплотившиеся в жизни скульптуры.

Сергей Гумилевский, скульптор, лауреат премии Союзного государства:

Конечно, мы нашли те фотографии, те изображения, и на основании этого шла работа. Основная часть оперы на польском языке, а простые люди говорили на белорусском. В самой пьесе «Сялянка» одну роль выполнял сам Винцент Дунин-Марцинкевич, поэтому решение самой фигуры получилось такое живое.

Лев Гумилевский, скульптор, народный художник Беларуси, лауреат премии Союзного государства:

Кто-то из великих сказал: «Движение тела есть движение души». От этого и исходит потом, как же их выражение сделать, как глаза, как рот. В работе Дунина мы двинули, наклонили в размере, хоть там был каркас металлический. Пилили. Иногда меня спрашивают, сколько я делаю это. Я говорю, что полгода и всю жизнь.

Опыта, таланта и идейности Льву Николаевичу, действительно, не занимать. Он работал над одним из самых поэтичных и масштабных памятников Минска – нашему песняру Янке Купале. Есть портрет поэта авторства Гумилевского и в Москве. По словам скульптора, Минску и другим белорусским городам еще не хватает исторических памятников, а ведь нам есть кем гордиться.

Сергей Гумилевский, скульптор, лауреат премии Союзного государства:

В 90-х годах, когда делали аллею бюстов в Несвиже, на тот момент сознанием не дошли. После этого к нам местные власти отнеслись с благодарностью, потому что проходят уроки истории в парке, ученики совершенно по-другому усваивают эту тему. Я думаю, что князю Глебу, который считается основателем Минска, просто необходим памятник.

Скульптура получилась невероятно живая и душевная. Здесь важна каждая деталь. Хочется рассматривать фигуры со всех сторон. Дунин-Марцинкевич читает либретто и у Станислава Монюшко рождается музыка для будущего произведения – это творческий союз. Символ единства – театрально-поэтичная лира.

Кстати, образ Дунина-Марцинкевича Гумилевские уже прорабатывали во время создания бюста драматурга в Бобруйске. Новая композиция совершенно иная – она парная. Решить ее было непросто, да и в мировой скульптуре таких примеров немного. Некоторые историки и краеведы утверждают, что в жизни такое соседство вряд ли понравилось бы Дунину-Марцинкевичу и Монюшко, так как они немного недолюбливали друг друга. В конце жизни между ними была небольшая размолвка, но творческие люди – с характером, и, как известно, в спорах рождается истина.

Сергей Гумилевский, скульптор, лауреат премии Союзного государства:

Если бы это были два отдельных памятника, то, наверное, они бы не передавали той темы. Есть памятник Минину и Пожарскому в Москве, но быть друзьями они не могли. Один был дворянин, другой – простолюдин. Но суть явления – борьба с врагом – их объединила.

Евгений Медзько, архитектор:

Как архитектор я хочу отметить очень тщательный выбор места, который произвел заказчик ­– «Мінская спадчына». Все больше и больше туристов там появляется, да и жители Минска там прогуливаются все чаще. Очень приятно это все видеть.

Площадь Свободы – своеобразный перекресток истории жизни драматурга и композитора. Так, по соседству в 4-м и 12-м домах на улице Революционной жил и работал основатель национальной драматургии Винцент Дунин-Марцинкевич. Это были нелегкие времена для Минска: восстание 1831 года, в котором приняла участие его дочь – известная пианистка Камилла Марцинкевич. За свой патриотизм девушка попала под арест в Пищаловский замок, да и сам классик оказался в минской тюрьме и жил под присмотром полиции.

Кстати, в Польше не все знают, что Станислав Монюшко минчанин. Он родился в фольварке Убель Игуменского уезда Минской губернии, сегодня это Червенский район. Мама известного композитора Елизавета Маджарская была правнучкой создателя производства слуцких поясов.

С малых лет неравнодушные к искусству. Практически все детско-юношеские годы будущего композитора проходили в Верхнем городе. Здесь он учился в мужской гимназии, брал уроки органной музыки у Стефановича и жил вместе с родителями в доме на Интернациональной, 21, где сегодня можно увидеть мемориальную доску в честь классика.

Лев Гумилевский, скульптор, народный художник Беларуси, лауреат премии Союзного государства:

Мне нравится, что надпись низко. Люди подходят и начинают читать, это значит, они поклоняются этим фигурам.

Алесь Белый, историк:

Мы собрали более четырех тысяч подписей, а могли бы собрать, если бы было необходимо, и пару десятков тысяч. Просто остановили этот сбор, потому что получили сигнал, что такой памятник будет. Конечно, он очень нужен, потому что у нас фактически нет в городе памятников людям той эпохи, середины XIX века. Для формирования нашего внутреннего национального самоуважения, а также, если говорить о Монюшко, и прописывание нас в какой-то системе координат мировой культуры.

Обязательно познакомьтесь с новой скульптурой. Надеемся, что культурно-историческая тенденция продолжится и город обретет свою зримую историю. Замечательных предложений у династии Гумилевских немало, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.