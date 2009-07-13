Сестра Майкла Джексона считает, что её брата убили

– Я уверена, что Майкла убили, я чувствовала это с самого начала. Это сделал не один человек, это был сговор, – заявила Ла Тойя в интервью британскому таблоиду Mail on Sunday.

По её словам, певец был «очень тихим, мягким, любящим человеком», что знали и чем активно пользовались многие «не входившие в круг его близких, но стремившиеся туда попасть» люди.

– Майкл стоил гораздо больше миллиарда долларов. А когда кто-либо стоит так много, вокруг него всегда появятся люди, жаждущие денег, – сказала 53-летняя Ла Тойя.

Как сообщает таблоид, Ла Тойя в пятницу получила результаты повторного вскрытия тела певца, выявившие четыре новых шрама на шее Джексона. По ее словам, этот факт навел ее на мысль об убийстве.

Ла Тойя была ближе всех к «королю поп-музыки», и именно она стала инициатором идеи повторного вскрытия тела Джексона, проведенного частным патологоанатомом.

Различные версии смерти певца стали появляться в СМИ в первый же день. Наиболее часто называются самоубийство, передозировка лекарств или наркотиков. Версия убийства встречается реже, однако СМИ подкрепляют ее фактом загадочного исчезновения врача Джексона, находившегося рядом с певцом в последние минуты его жизни. Потом врач, однако, нашелся и выразил готовность ответить на любые вопросы следователей, отмечает РИА "Новости".

В пользу версии передозировки говорит то, что, по данным американских СМИ, следователи, ведущие дело о смерти певца, обнаружили в его доме множество сильнодействующих лекарств, продаваемых в США только по рецептам.