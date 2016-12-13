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Серж Бондарчук, директор первого частного белорусского цирка: Цирк – это симбиоз спорта и актёрского мастерства

13 декабря 2016 08:53
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор первого частного белорусского цирка Серж Бондарчук и Татьяна Федина, артист-дрессировщик.

У многих поколений белорусов Ваша фамилия ассоциируется с цирком в целом. Вы выбирали профессию?

Серж Бондарчук, директор первого частного белорусского цирка:
мне не пришлось выбирать. Я родился в цирке и остался там навсегда. На самом деле это очень заразная болезнь – цирк. И оттуда выбраться невозможно. Не скрою, были попытки: и учился, и пытался какой-то другой работой заняться, но я цирк хорошо знаю, поэтому, думаю, в этом искусстве я буду до конца.

Цирк – это самое сложное, наверное, искусство. Потому что это симбиоз и спорта, и актёрского мастерства. Что же такое цирк: спорт или искусство. Конечно, одного без другого не может быть. К примеру, выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион приходит в цирк – и все цирковые артисты никогда сразу его не зовут «цирковым артистом».  Потому что он не актёр. Он может сделать какой-то уникальный трюк. А этого мало. Хотя трюк – это основа всего.

Полное интервью ­ – в видеоматериале.

# Культура # Фотофакт # Цирк # Серж Бондарчук

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