Сенсации и новые факты. Книга «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет» презентована в Минске

Новости Беларуси. «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет». Книгу с таким названием презентовали в Минске. Это уникальное издание Библиотеки Врублевских Литовской академии наук. Оно содержит иллюстративный материал из почти 30 библиотек, музеев и архивов десятка стран. Все они так или иначе связаны с Библией белорусского первопечатника.
В книге много новых фактов, которые имеют высокую степень вероятности. К примеру, о том, что именно Скорина заложил Королевский сад в Праге. Или сведения о месте появления Пражских изданий просветителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Груша, директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук:
Из этой книги становится известно, где в частности Франциск Скорина печатал свои книги в Праге. Есть точная локализация этого места. Есть мнение о том, какой монастырь оказал большое влияние на адаптацию перевода Скорины. В конце концов это такая маленькая сенсация. В этой книге высказано мнение о том, что Франциск Скорина не носил усов.
Здесь же открылась выставка, посвященная наследию первопечатника. В экспозиции – факсимильные книги Скорины, оригинальные издания его последователей. Некоторые оригиналы изданий имеют столетнюю историю. Отдельный стенд посвящен началу кириллического книгопечатания в Восточной Европе.