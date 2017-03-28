Сенсации и новые факты. Книга «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет» презентована в Минске

Новости Беларуси. «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет». Книгу с таким названием презентовали в Минске. Это уникальное издание Библиотеки Врублевских Литовской академии наук. Оно содержит иллюстративный материал из почти 30 библиотек, музеев и архивов десятка стран. Все они так или иначе связаны с Библией белорусского первопечатника.

В книге много новых фактов, которые имеют высокую степень вероятности. К примеру, о том, что именно Скорина заложил Королевский сад в Праге. Или сведения о месте появления Пражских изданий просветителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.