Семья скульпторов Шаппо о работе и жизни: «Не могу оставить гнездо и уйти в майстэрню» и «Профессия, в которой надо быть сильным»

Художник Виктор Альшевский открывает новый арт-проект в программе «Большой завтрак». Сегодня мы в гостях у скульпторов Александра и Ксении Шаппо.
Художник Виктор Альшевский открывает новый арт-проект в программе «Большой завтрак». Сегодня мы в гостях у скульпторов Александра и Ксении Шаппо.
Александр Шаппо – скульптор. Участник и призёр ряда международных выставок. Его работа «Ночь нежна», которую он посвятил своей жене, в 2008 году заняла 4 место на триеннале в Японии. Заметим, в конкурсе учавствовало более 1 300 художников из 77 стран.
Кстати, жена Александра – та женщина, которая его вдохновляет – тоже скульптор.
Александр Шаппо, скульптор:
Встретились мы с женой в Академии искусств. Она была легко одета, снег летел. Открыта шея была. Снег падал на шею, на лицо…
Говорят, что к романтике больше склонны женщины, но семья Шаппо нас удивила. Супруга Александра Ксения Шаппо описывает поэтичную встречу несколько иначе.
Ксения Шаппо, скульптор:
Он меня цеплял. Сейчас бы я сказала, что это было похоже на метание дротиков. Я не смотрела в его сторону, а ему надо было обратить на себя внимание. Ему нужна была любая реакция.
Хорош он был с точки зрения профессиональной.
То есть, он начал подход с профессионализма. Он помогал. Помогал как советами, так и просто. Девочка-скульптор пришла учиться: элементарно, забить гвоздь, сделать каркас, принеси-унеси, попили-отрежь. Вот, полностью цикл он мне подготавливал.
Так на свет появилась еще одна семья художников.
Но когда два скульптора, жена и муж, живут вместе – это явление очень сложное.
Александр Шаппо, скульптор:
Пусть это банально звучит, но человек, который живёт со мной рядом – конечно, он мой коллега, моя муза. То есть, человек, который находится рядом со мной и в горе, и в радости. Она критически относится к тому, что я делаю. И я могу с ней критически разговаривать. Это не безусловный человек, котрый восхищается всем, что я делаю.
Это человек, который может сказать чётко свою позицию.
Жена моя является творческим человеком. Делает скульптуру, работы свои. Выставляется, преподает. Но, конечно, в меньшей степени, чем я. Потому что семейные заботы, всё-таки, женщину захватывают и выхватывают из творческого труда.
Она не может полностью абстрагироваться, в отличие от мужчины.
Ксения Шаппо, скульптор:
Женщина-художница – это такая стрекоза. У неё нет других забот, она творит, в творчестве. А женщина в жизни, котрая имеет семью – это первое, второе и компот, собери детей… Я не буду продолжать этот цикл – он бесконечен, просто.
Я не могу оставить гнездо и уйти в майстэрню. Хотелось бы, но это большая роскошь.
Есть мнение, что люди творческие в личных отношениях ненадёжные и ветреные. Мы не удержались и спросили у супругов – по отдельности, конечно:
есть ли место ревности в их отношениях?
Александр Шаппо, скульптор:
Ревность – такая вещь, глупая, по-моему. Жена на такие мелочи не расходует себя. Она жёсткий, безапеляционный человек.
Этого явления я не знаю. Она просто прибьёт меня и все!
Ксения Шаппо, скульптор:
Муж – скульптор. Натурщицы? Я – натурщица! Простите.
Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети были художниками?
Александр Шаппо, скульптор:
Я никому из своих детей не скажу: «Будь скульптором, как и я». Я считаю, это очень банально, и это очень большое давление на человека.
Это профессия, в которой надо быть сильным.
Имеется в виду – сильным духом, конечно. Это сложный, большой, сложный труд и большая, сложная жизнь. Она не для слабых.