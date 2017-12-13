Семья скульпторов Шаппо о работе и жизни: «Не могу оставить гнездо и уйти в майстэрню» и «Профессия, в которой надо быть сильным»

Художник Виктор Альшевский открывает новый арт-проект в программе «Большой завтрак» . Сегодня мы в гостях у скульпторов Александра и Ксении Шаппо.

Александр Шаппо – скульптор. Участник и призёр ряда международных выставок. Его работа «Ночь нежна», которую он посвятил своей жене, в 2008 году заняла 4 место на триеннале в Японии. Заметим, в конкурсе учавствовало более 1 300 художников из 77 стран.

Кстати, жена Александра – та женщина, которая его вдохновляет – тоже скульптор.

Александр Шаппо, скульптор: Встретились мы с женой в Академии искусств. Она была легко одета, снег летел. Открыта шея была. Снег падал на шею, на лицо…

Говорят, что к романтике больше склонны женщины, но семья Шаппо нас удивила. Супруга Александра Ксения Шаппо описывает поэтичную встречу несколько иначе.

Ксения Шаппо, скульптор: Он меня цеплял. Сейчас бы я сказала, что это было похоже на метание дротиков. Я не смотрела в его сторону, а ему надо было обратить на себя внимание. Ему нужна была любая реакция.

То есть, он начал подход с профессионализма. Он помогал. Помогал как советами, так и просто. Девочка-скульптор пришла учиться: элементарно, забить гвоздь, сделать каркас, принеси-унеси, попили-отрежь. Вот, полностью цикл он мне подготавливал. Так на свет появилась еще одна семья художников.

Но когда два скульптора, жена и муж, живут вместе – это явление очень сложное.

Александр Шаппо, скульптор:

Пусть это банально звучит, но человек, который живёт со мной рядом – конечно, он мой коллега, моя муза. То есть, человек, который находится рядом со мной и в горе, и в радости. Она критически относится к тому, что я делаю. И я могу с ней критически разговаривать. Это не безусловный человек, котрый восхищается всем, что я делаю.

Это человек, который может сказать чётко свою позицию.

Жена моя является творческим человеком. Делает скульптуру, работы свои. Выставляется, преподает. Но, конечно, в меньшей степени, чем я. Потому что семейные заботы, всё-таки, женщину захватывают и выхватывают из творческого труда.