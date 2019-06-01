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Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси

01 июня 2019 10:10
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Новости Беларуси. На неделе солистка группы IOWA (Айова) Екатерина Иванчикова пронесла «Пламя мира», символ II Европейских игр в Могилеве. Ее участие в этом процессе связано с тем, что Могилев – малая Родина исполнителей.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси-1

Фото: instagram.com/katya_iowa  

«Мы зажгли огни! Мир такой маленький. Осветили темноту. Мы, люди-маяки! Я –158 факелоносец, передала дальше огонь, зажженный в Риме», – написала Екатерина Иванчикова на своей странице в Instagram.  

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси-3

Фото: instagram.com/katya_iowa  

На своих страничках в соцсетях исполнительница организовала настоящую экскурсию по востоку Беларуси.  

Чтобы передать своим подписчикам, а их более 300 тысяч, свое настроение, вместе с супругом и участником коллектива Леонидом Терещенко она отправилась полюбоваться белорусской природой в Могилевском районе. С собой захватили укулеле. В итоге получились яркие, живые кадры в цветущем поле.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси-5

Фото: instagram.com/katya_iowa  

Екатерина также рассказала своим подписчикам, где рос её муж. Да-да, Терещенко родом из Могилева. В кадре дом, в котором он и его сестра жили примерно с пяти лет. Соседи их узнали, а некоторые даже начали махать руками из окон – приглашали знаменитостей в гости.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси-7

Фото: instagram.com/katya_iowa  

Екатерина вместе с мужем показала фото семьи Леонида. На старых изображениях родной брат Владимир Терещенко, его бабушка и мама.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси-9

Фото: instagram.com/katya_iowa  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси-11

Фото: instagram.com/katya_iowa  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси-13

Фото: instagram.com/katya_iowa  

Певица упомянула, что жители Могилёва поддерживают раздельный сбор мусора. Для этого во дворах стоят отдельные контейнеры для стекла и пластика.  

Несколько лет назад мы рассказывали о группе IOWA в большом интервью.  

О чем говорили – читайте далее.  

 

# Европейские игры

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