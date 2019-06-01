Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси

Новости Беларуси. На неделе солистка группы IOWA (Айова) Екатерина Иванчикова пронесла «Пламя мира», символ II Европейских игр в Могилеве. Ее участие в этом процессе связано с тем, что Могилев – малая Родина исполнителей.

« Мы зажгли огни! Мир такой маленький. Осветили темноту. Мы, люди-маяки! Я –158 факелоносец, передала дальше огонь, зажженный в Риме », – написала Екатерина Иванчикова на своей странице в Instagram.

Чтобы передать своим подписчикам, а их более 300 тысяч, свое настроение, вместе с супругом и участником коллектива Леонидом Терещенко она отправилась полюбоваться белорусской природой в Могилевском районе. С собой захватили укулеле. В итоге получились яркие, живые кадры в цветущем поле.

На своих страничках в соцсетях исполнительница организовала настоящую экскурсию по востоку Беларуси.

Екатерина также рассказала своим подписчикам, где рос её муж. Да-да, Терещенко родом из Могилева. В кадре дом, в котором он и его сестра жили примерно с пяти лет. Соседи их узнали, а некоторые даже начали махать руками из окон – приглашали знаменитостей в гости.

Екатерина вместе с мужем показала фото семьи Леонида. На старых изображениях родной брат Владимир Терещенко, его бабушка и мама.

Фото: instagram.com/katya_iowa

Певица упомянула, что жители Могилёва поддерживают раздельный сбор мусора. Для этого во дворах стоят отдельные контейнеры для стекла и пластика.

Несколько лет назад мы рассказывали о группе IOWA в большом интервью.