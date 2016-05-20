Группа IOWA в программе «Простые вопросы»: «Я так ревела на этом концерте, и люди тоже плакали»

Сегодня в программе «Простые вопросы» - группа «IOWA» в полном составе.

Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать снова в Минск. Вы номинируетесь на звание лучшей поп-группы, по мнению одного из главных телеканалов России, из лучших поп-групп России. Но паспорта-то белорусские у вас сохранились еще?

Группа «IOWA»:

Да, и не планируем менять!

А прописка у вас, Вась, в Могилеве?

Группа «IOWA»:

Да, могилевская.

А у меня в Чаусах.

А дома бываете? Мне показалось, что мама приходила на концерт сегодня.

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Папа. У меня папа был, мой племянник, и мои друзья, которых я не видела 8 лет. Это сказка: тут знакомые глаза, там родные… Когда в Минск приезжаешь, это потрясающе.

Но вы, конечно, уже как с другой планеты. Помните, мы как-то случайно в Петербурге встретились. Вас российский шоу-бизнес уже подтянул к себе, вы уже чувствуете себя более спокойно, развязно, или вы еще какие-то провинциалы для них?

Группа «IOWA»:

Не развязно, но спокойно точно.

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Конечно, волнение осталось.

Каждый раз выходишь на сцену и не понимаешь, как они будут тебя встречать,

как они будут реагировать на какие-то вещи.

Это машина такая. Когда я впервые в лет 19-20 попал на «Славянский базар», видел «монстров» российского шоу-бизнеса, которые с важным видом отдают распоряжения, команды, и никак к ним не подступишься. А теперь вы там, наверное, свои?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Я хотела сказать про такое состояние, когда люди не каменеют, а бронзовеют. Вот это страшно.

Я вижу, какая насыщенная жизнь, какое количество концертов и гастролей. У меня такое впечатление, что у вас просто нет времени отдышаться. Это обманчивое впечатление? Если смотреть ленту Кати, то вы всегда безумно танцуете. Думается, да когда же вы отдыхаете?

Группа «IOWA»:

Сейчас мы сделали более щадящий график для себя. Потому что мы сейчас пишем параллельно с гастролями альбом второй, он выйдет в ноябре.

Еще параллельно в Петербурге готовим новую акустическую программу.

Это будет принципиально новое звучание, новые аранжировки.

Вася, а что вы будете в акустической программе делать?

Группа «IOWA»:

Я найду себе занятие. Это не буквально акустическая программа. Она будет с нашим привкусом.

Катя, у меня такой вопрос. Вы недавно исполнили песню и озвучили в мультфильме «Волки и овцы» овцу фактически. Вот ваша овечка – она овца или овечка?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Она такая милая овечка. На ней держится все. К ней идут за советом, к ней идут лечиться.

Какая ключевая фраза там у вашей овечки?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

«Да, я овца, а ты все еще баран».

А вот «Маршрутку» вы снимали в Париже. И получить разрешение на официальную съемку в таких городах непросто. Вы снимали полуподпольно.

Группа «IOWA»:

Мы полуподпольно снимали, но нам помогали люди. Нам помогали французы.

Единственное, мы договорились, когда на кораблике снимались.

Мы включали громко один и тот же припев. Они ничего не слышали! Я бы просто забросала нас чем-нибудь.

На самом деле французы очень неравнодушны. Когда снимали сцену, где Катя на велосипеде катается. И раз – ее как бы сбивает машина. Она падает.

А французы подбегают, спрашивают, чем помочь, мешают съемочному процессу. И меня это так вдохновило. Не падение, а открытость их очень вдохновляет. Меня очень вдохновил Париж, Франция.

Мне в этот момент хотелось переделать на французский язык «Маршрутку».

Я посмотрел этот клип и понял: вы, Катя, настоящая француженка. И какой француз вышел из Васи! Кто придумал эти усы?

Группа «IOWA»:

Кто же придумал усы? Кто-то предложил купить усы.

Вася раньше выступал с усами.

Это интерьер делает из белорусов парижан или воздух? Что с вами произошло? Он настоящий французский автослесарь, вы прекрасная французская мадемуазель. Что произошло? Как это случилось?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Да, наверное, это атмосфера. Мы с утра ели багеты с кофе, с круассанами.

Я в сложном положении нахожусь. Мы записали с вами где-то год назад интересное интервью. Первое знакомство состоялось. Не хочется повторяться. Очень важный момент, который меня поразил, когда мы заговорили о стихах, о поэтах, которые вы читали, любите, вы открылись нам как очень начитанный человек. Это совершенно очевидно для тех, кто следит за вашими стихами, текстами, потому что очень нетривиальные интересные рифмы, ходы. Скажите, если бы у вас была возможность поговорить с каким-нибудь поэтом или с поэтессой, если вам нравится, поболтать, обменяться творческими приемами, то кто это был бы?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Поболтать мне хотелось бы с Довлатовым. Он потрясающий.

Мне очень нравится его стиль, его чувство юмора, отношение к жизни. Мне очень нравится Бродский. Но я бы ни одного слова не сказала, а просто слушала бы его. И перечитываю «Полторы комнаты». Вы читали «Полторы комнаты»? Пожалуйста, прочтите.

Я обязательно прочту, но мне сейчас интересно, с кем же вы хотели бы поговорить. А из музыкантов?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Stromae. Если люди, которые тебя ведут. Не просто я бы хотела с ним поговорить, сказать «привет», потрогать его и удовлетворить свое желание встретиться со знаменитостью. Есть люди, которые тебя ведут, через которых ты растешь. Вот, например,

Stromae – наш современник. И для меня он гений.

Почему?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Он меня очень вдохновляет. Он умеет говорить сложные вещи простым языком. Непонимающие люди идут за его рифмами и ритмами, а понимающие люди идут за его текстом, за его глубиной. Вот у него смешная песенка про папу есть, и у него в клипе танцуют куклы. Но там текст о трагедии, об отношениях отца и ребенка. И мне очень нравится эта позиция. Ты как бы не грузишь людей.

Ваш папа приходил на концерт. Как ваши отношения с папой?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Я близка с мамой. Мама была со мной. Такая история. Папа уезжал в «дальнее плавание» и возвращался нечасто.

Сейчас вы самая популярная группа. Сейчас вы, совершенно однозначно, в своем времени находитесь. Вы заглядываете куда-то вперед, предполагаете, что появится другое поколение, чуть моднее?

Группа «IOWA»:

Мне кажется, уже новое поколение появляется.

Но есть поколение, которое будет идти вместе с нами. Например, взять ту же группу «Руки вверх». Они постоянно с ним.

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Я думаю так. Есть время, твое время, когда твои песни попадают в людей, в их сердца, а их сердца отзываются, они растут на них, какое-то время твои песни ждут. Мы говорим о поколении. Твои песни ждут.

И наступает момент, когда от тебя уже не ждут новое, от тебя требуют старое.

Они хотят вернуть свою молодость.

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Это всегда будет. Всегда. И с нами это тоже произойдет. Мы должны написать сейчас какое-то количество альбомов, сколько они нам позволят.

У вас нетипичный состав группы. Два мальчик, девочка. Мало таких групп, которых тянет до 50 лет вместе играть. Во всяком случае, примеров я таких не знаю.

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Мы живем сегодняшним днем.

Откуда вы берете энергию? Нашли силы на интервью, хотя так выплясывали на сцене.

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Мы еще не старые. Спросите нас о том же через лет 15.

Буду рад встречаться с вами каждый год. Еще вопрос. Вы очень много написали таких песен, если человек влюблен, то он считает, что это про него. Но эти же строчки написаны из-за каких-то чувств. Вот, к примеру, «Нам нравится одно и то же». Очень трогательная, удивительная песня. Вот человек, из-за которого вы так страдали, он знает, что это про него написано?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Мне очень приятно, когда люди понимают, что это не конкретный человек, а что это человечество.

Я пишу: «Возможно, когда-нибудь мы перестанем ссориться, учесть ошибки прошлого не сложно, но, пожалуйста, давай с тобой останемся». Человек. «Смотреть на небе линии твоего и моего имени». Я говорю вообще о людях.

Но когда вы это писали, вы же переживали личные эмоции?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Я смотрела новости тогда. И как-то всегда было неспокойно. Я написала ее года два назад. И тогда уже было неспокойно. А потом, когда я приехала в Сочи, были какие-то события на Украине, и я поняла, что это не просто о любви парня и девушки. В общем,

я так ревела на этом концерте, и люди тоже плакали.

И потом мне писали, что это не о любви просто противоположных полов. И они понимают это. Я же не говорю об этом.

А «Три дня холода»? Получается, что это было написано с 1 по 3 декабря?

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Мы написали ее перед Таиландом.

А «Маршрутка» - в маршрутке. Вы уже давно ведь в маршрутке не ездите?

Группа «IOWA»:

Давно.

И песня была написана не в маршрутке.

Группа «IOWA»:

Но мы помним.

Мы ездили на маршрутке на репетицию. И это дорого было.

Когда мы жили в Могилеве, мы постоянно передвигались на маршрутках.

Так когда она была написана?

Группа «IOWA»:

Она была написана в Петербурге, когда мы жили на второй квартире уже.

Когда вы после концерта приезжаете в гостиницу, вы разбредаетесь по своим уголкам, отдыхаете, или все-таки собираетесь и что-то обсуждаете?

Группа «IOWA»:

Мы собираемся. И, конечно же, разбор полетов у нас есть.

Адреналин, и ты не можешь уйти спать. Можно заказать в номер, но мы сидим внизу до последнего, и они тоже стоят до последнего клиента, терпят.

Вы молодцы. От вас исходит такое количество положительной энергии. Вы национальная гордость Беларуси. Много политиков и спортсменов должны позавидовать и снять шляпу перед вами, благодаря тому, что вы делаете и как мы вами гордимся.

Екатерина Иванчикова, группа «IOWA»:

Потрясающие слова! Спасибо большое за вашу искренность, за ваш талант. Вы умеете слушать. И вы не просто слушаете, а принимаете, вы пропускаете через себя. Я вообще таких не видела журналистов.

Спасибо вам большое!